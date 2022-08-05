Бесплатные пешеходные экскурсии по старому Минску проходят каждую субботу – что рассказывают?

Новости Беларуси. Малоизведанные места и легенды Минска, а также люди, создающие его культуру и историю. Бесплатные пешеходные экскурсии по старому городу проходят в белорусской столице каждую субботу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отправная точка – минская Ратуша. Далее маршрут ведет к Свято-Духову кафедральному собору, затем обзорная площадка с видом на Немигу и прогулка по тихим улочкам, сохранившим свою уникальность. Проводят экскурсию сотрудники музея истории Минска. Программа рассчитана на полтора часа. За это время посетители узнают немало интересных фактов из прошлого столицы. Экскурсоводы рассказывают о местных достопримечательностях и делятся историями, о которых не слышали даже коренные минчане.

Анжелика Козулина, старший научный сотрудник музея истории города Минска:

Как жители столицы, так и гости, которые приезжают и с удовольствием узнают новые интересные факты о нашем городе, о трассировке улиц, о зданиях, их истории и о том, кто жил в этих зданиях в разные периоды.

Елена Дробо, ведущий научный сотрудник музея истории города Минска:

Проект действительно пользуется у минчан популярностью, приходят некоторые по два, по три раза. Некоторые приходят целыми семьями. Приходят на свидания. Изюминкой этих экскурсий является посещение подвала собора Святого Духа. Дело в том, что даже местные не всегда знают о том, что здесь находятся руины одного из самых старых соборов.