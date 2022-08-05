Прямой эфир

Бесплатные пешеходные экскурсии по старому Минску проходят каждую субботу – что рассказывают?

05 августа 2022 12:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Малоизведанные места и легенды Минска, а также люди, создающие его культуру и историю. Бесплатные пешеходные экскурсии по старому городу проходят в белорусской столице каждую субботу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бесплатные пешеходные экскурсии по старому Минску проходят каждую субботу – что рассказывают?-1

Отправная точка – минская Ратуша. Далее маршрут ведет к Свято-Духову кафедральному собору, затем обзорная площадка с видом на Немигу и прогулка по тихим улочкам, сохранившим свою уникальность. Проводят экскурсию сотрудники музея истории Минска. Программа рассчитана на полтора часа. За это время посетители узнают немало интересных фактов из прошлого столицы. Экскурсоводы рассказывают о местных достопримечательностях и делятся историями, о которых не слышали даже коренные минчане.

Бесплатные пешеходные экскурсии по старому Минску проходят каждую субботу – что рассказывают?-4

Анжелика Козулина, старший научный сотрудник музея истории города Минска:
Как жители столицы, так и гости, которые приезжают и с удовольствием узнают новые интересные факты о нашем городе, о трассировке улиц, о зданиях, их истории и о том, кто жил в этих зданиях в разные периоды.

Бесплатные пешеходные экскурсии по старому Минску проходят каждую субботу – что рассказывают?-7

Елена Дробо, ведущий научный сотрудник музея истории города Минска:
Проект действительно пользуется у минчан популярностью, приходят некоторые по два, по три раза. Некоторые приходят целыми семьями. Приходят на свидания. Изюминкой этих экскурсий является посещение подвала собора Святого Духа. Дело в том, что даже местные не всегда знают о том, что здесь находятся руины одного из самых старых соборов.

Бесплатные пешеходные экскурсии по старому Минску проходят каждую субботу – что рассказывают?-10

На 6 августа запланировано сразу три экскурсии. Первую группу желающих ждут в полдень у городской Ратуши. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.

# Достопримечательности Беларуси # Туризм # Анжелика Козулина # Елена Дробо # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
При строительстве местные вручную обтёсывали камень. Посмотрите на костёл Сердца Иисуса в Браславе
05 августа 2022 10:11

При строительстве местные вручную обтёсывали камень. Посмотрите на костёл Сердца Иисуса в Браславе

Темп роста 269% — в Минской области стало больше туристов
04 августа 2022 14:42

Темп роста 269% — в Минской области стало больше туристов

Проведут пиратский квест и устроят отпуск класса люкс. Вот что подготовили для туристов в Браславе
02 августа 2022 13:00

Проведут пиратский квест и устроят отпуск класса люкс. Вот что подготовили для туристов в Браславе