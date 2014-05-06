Что приготовил Минск к весенне-летним прогулкам горожан и познавательным экскурсиям туристов?

Минск в ожидании праздника. Город украсили объемные красочные панно, яркие растяжки и флаги. А вот и символ чемпионата – Волат – приветствует минчан и гостей столицы. Кажется, что наш город стал еще аккуратнее и современнее.

Преобразился и исторический центр Минска. Так, на территории Верхнего города появились десятки специальных информационных стендов и щитов на русском и английском языках.

Ратуша, реконструированная церковь Святого Духа, Свято-Духов кафедральный собор – все эти достопримечательности можно не только созерцать во всей красе, но и так же узнать об их исторической ценности. Теперь благодаря информационным стендам городскими красотами туристы могут запросто любоваться без гида.

На информационных стендах в Минске указаны все кафе и рестораны, которые расположились в округе. Рядом с названием заведений описаны особенности их кухни.

Все это сопровождается «аппетитными» фотографиями. Кулинарными изысками столичные повара будут угощать иностранных гостей.

С другой стороны стенда разместилась общая карта города с основными историко-культурными достопримечательностями.

На стендах, как правило, указано расположение ближайших аптеки, остановки такси и банкомата, а также адрес информационно-туристического центра, который находится недалеко от площади Свободы – по улице Революционной, 13.

Здесь минчане и гости столицы могут бесплатно получать информацию об объектах истории и культуры, спортивных, общественных событиях Минска, а также ознакомиться с репертуаром театров и музеев, кинотеатров и галерей.

Информационно-справочная поддержка осуществляется на трех иностранных языках: английском, итальянском и немецком. Всего во время чемпионата мира по хоккею в Минске будет работать 9 информационных центров.

Также были разработаны специальные мобильные программы для приезжающих в страну. Городские гиды-проводники по местным достопримечательностям, приложение с картами и адресами всех необходимых объектов сервиса.

В метро и подземных пешеходных переходах появились новые схемы, где названия станций продублировали на белорусской латинице.

Сначала иностранцу может показаться непривычным, что вместо знакомого «street» (что в переводе означает «улица») его на каждом шагу приветствует белорусское «вуліца». Использовать подобный перевод было предложено Международной организацией экспертов в данной области, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Все это ради культурного многообразия Европы, ведь у белорусов один из самых красивых и мелодичных языков на планете. Туристам же следует заранее ознакомиться с основами белорусского языка. Вся информацию можно найти в путеводителях.

Важно запомнить, что творческая зона выходного дня с улицы Карла Маркса перемещается в район Верхнего города.

3 мая здесь открылся музыкальный туристический сезон. Молодежные творческие проекты, яркие цирковые номера и живые концерты. Представит свои постановки и форум уличных театров, который так полюбился столичной публике.

Вслед за Верхним городом еще две улицы в центре Минска (Комсомольская и Революционная) станут пешеходными.

Сегодня реконструкция исторических зданий здесь практически завершена.

Архитектура этого уголка Минска будет стилизована под XIX век. В скором будущем здесь появятся старинные фонари, уютные скамейки и ретро-вывески.

Также вдоль улиц запланированы места для стационарных павильонов быстрого питания. Летом будут дополнительно организованы выносные кафе и объекты мелкорозничной торговли. Есть предложение украсить этот уголок Минска тематическими скульптурными композициями.

Ждут туристов и три зоны гостеприимства. Главная разместится у Дворца спорта. На торговой площади в 13 тысяч квадратных метров протяженность рядов составит полкилометра.

Две другие зоны расположатся в районе Студенческой деревни и возле Ледового дворца по улице Притыцкого.

Во время чемпионата музыкально-развлекательные программы в зонах гостеприимства будут проходить ежедневно. В центральной части города они пройдут с полудня и до полуночи, а 9, 24 и 25 мая – до 3 часов ночи.

Также во время чемпионата в Минске пройдет «Ночь музеев», творческий проект «Художник и город» на площади Якуба Коласа, снова порадуют «Джазовые субботы», состоится республиканский фестиваль-ярмарка «Вясновы букет» в Лошицком парке, Белорусский международный фестиваль театров кукол.

Желаем всем гостям столицы ярких эмоций и незабываемых прогулок по городу.