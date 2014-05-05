Чемпионат мира по хоккею в Минске. В каких гостиницах будут жить участники первенства?

Столица преобразилась перед началом чемпионата мира по хоккею: Минск посвежел, обновился и готов принимать гостей. И, конечно же, городская администрация позаботилась о том, чтобы всем хватило места.

К чемпионату мира по хоккею в Минске было построено 14 новых отелей различных типов.

Гостиничная сеть города с 2012 увеличилась вдвое, и теперь показатель обеспеченности номерами на душу населения в Минске не так уж далек от аналогичного в Москве.

Юрий Натычко, первый заместитель начальника управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома:

В 2012 году был явный перевес в сторону гостиниц премиум-класса. Сейчас это ситуация, конечно, поменялась в связи с тем, что уже в течение этого года введен ряд гостиниц эконом-формата. После чемпионата мира мы думаем, что гостиницы в любом случае останутся загружены, потому что в Минске в настоящее время существует дефицит непосредственно гостиничных мест. При проведении каких-то масштабных мероприятий на территории города испытывают наши гости проблемы с расселением.

Давайте посмотрим, где разместятся главные гости – участники ледового первенства.

Шесть команд-участниц будут жить в недавно открытом отеле «Ренессанс». Здание необычной формы расположилось на проспекте Дзержинского.

И хотя гостиница принадлежит иностранной корпорации, столь необычный проект разработала команда белорусских архитекторов.

Этот отель примет команды Швеции, Дании, Канады, Чехии, Словакии и Норвегии.

Команды России, Казахстана, Финляндии, США, Швейцарии, Германии и Латвии разместятся в гостиницах сети «Виктория». Она же примет делегацию Международной федерации хоккея.

В конгресс-холле «Виктории Олимп» будут проходить официальные пресс-конференции и встречи. И именно здесь состоится жеребьевка команд к следующему чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Чехии.

Судьи расположатся в самом центре Минска – гостинице «Гарни», насчитывающей 100-летнюю историю.

Интерьер здесь выполнен в стиле XIX века: воссоздана атмосфера меблированных комнат тех времен.

Любители старины и истории смогут ощутить атмосферу Минска XVII века. Отель «Монастырский», открывшийся к чемпионату мира, находится в бывшем мужском монастыре бернардинцев.

Во время реконструкции здесь раскрыли ранние закладки, сводчатые потолки, изготовили по образцу аутентичную плитку. А номера стилизовали под кельи.

Для гостей чемпионата не столь прихотливых, конечно же, найдутся бюджетные варианты – хостелы и фан-деревня. Это комнаты в студенческих общежитиях.

5000 студентов на время проведения главного ледового события потеснились и уступили лучшие общежития иностранным гостям.

Следующие в бюджетном сегменте – гостиницы категории «две звезды».

4 отеля эконом-класса были построены специально к чемпионату мира-2014. Интерьер в них выдержан в одном стиле, различается лишь цветовой гаммой.

На время проведения чемпионата отель будет заселен журналистами и гостями, в основном из России. Но с завершением ледового события пустовать не будет – туристы давно ощущали в Минске нехватку гостиниц эконом-класса.

В большинстве гостиниц все номера уже забронированы. На днях наша столица будет гостеприимно встречать множество гостей со всего мира, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.