Деревня Тарново: здесь во дворце 19 века живут обычные люди

Деревня Тарново. Находится деревня в Лидском районе, Гродненской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Тарново известно еще с 17 века. Когда-то оно принадлежало знаменитому белорусскому роду Завишей. Анна Завиша вышла замуж за Петра Тарновского в 1690 году. Именно Петр Тарновский заложил имение и назвал его Тарновщиной. Барбара Завиша (из рода Завишей) в 1711 году вышла замуж за Новогрудского воеводу Николая Фаустина Радзивилла. Так деревня стала собственностью Радзивиллов. После смерти Николая Фаустина Тарновщина стала собственностью их 7 сына князя Станислава Радзивилла. После него имение Тарновщина перешло к его старшему сыну Николаю Радзивиллу, который умер в 1811 году. Перед смертью ему, видно, были нужны деньги, потому что он заложил Тарновщину за 10 000 золотых дукатов и за 130 000 польских злотых шляхтичу Тадеушу Андрейковичу. Через 16 лет Радзивиллы не смогли расплатиться, и в 1824 году Михаил Николаевич Радзивилл судился с Тадеушем Андрейковичем за Тарновщину. В судах сила у Радзивиллов была уже не та, и они суд проиграли — имение Тарновщина стало собственностью шляхтича Тадеуша Андрейковича. Сын Тадеуша Андрейковича (ему потом перешло имение) не захотел жить в Тарновщине и продал ее Константину Кашицу, сыну знаменитого восстанца Юзефа Кашица.

За проявленную отвагу во время восстания Юзеф Кашица был вознагражден золотым крестом. После восстания он очутился в эмиграции во Франции, но все время мечтал вернуться в Беларусь. Здесь его имение было конфисковано. Юзеф Кашиц во Франции дружил с Адамом Чарторыйским, который также был участником восстания 1831 года. Юзеф Кашиц входил в группу Адама Чарторыйского, был даже его советником. Резиденция Адама Чарторыйского была в Париже в отеле Ламбер. Именно в этом отеле собирались наши эмигранты-патриоты. Там Адам Чарторыйский вместе со своими друзьями разрабатывал план независимости с помощью западноевропейских государств. Адам Чарторыйский был увлечен идеей славянского федерализма без России. Группа Адама Чарторыйского боролась за независимость народов от Австрии и России. В Париже Адам Чарторыйский создал литературно-научное товарищество, куда входил и Юзеф Кашиц, у которого были литературные способности. В это товарищество входил и Адам Мицкевич, который был там тогда в эмиграции.

Константин Кашиц (сын Юзефа Кашица) приобрел имение Тарновщина. Он принимал участие в восстании 1863 года. Наши эмигранты в Париже договорились, что французы введут свои войска, но как только началось восстание, начала проливаться кровь, то нам сказали: извините, не получилось.

После восстания Константин Кашиц был арестован и выслан. Отбывал наказание в Казанской губернии. Потом он вернулся на Родину. Имение Тарново у Константина Кашица не конфисковали, но заставили его продать это имение за бесценок, а купил у него имение подавитель восстания Кастуся Калиновского российский полковник Дмитрий Николаевич Маврос. Он получил титул графа, в российских войсках он прослужил 30 лет и в отставку ушел в звании генерал-лейтенанта. В отставке Дмитрий Маврос поселился в имении Тарново. Сначала граф Дмитрий Маврос жил в доме Константина Кашица, а в 1884 году он построил себе дворец, который хорошо сохранился до сегодняшнего дня. Сегодня этот дворец разбит на квартиры, и в нем живут обычные люди.

У графа Дмитрия Мавроса кроме имения в Тарново, говорят, был еще и хороший дом в Вильно с большой коллекцией книг и разных ценностей. Дмитрий Маврос не захотел вить родовое гнездо в России, а начала вить его в Беларуси. В Тарново он построил кирпичную часовню в готическом стиле, возле которой построил трехъярусную звонницу, под часовней находилась родовая усыпальница рода Мавросов. Эта часовня стояла рядом со дворцом в парке. В 1890 умерла графиня, а через 4 года умер и сам граф. Их похоронили в этой часовне в Тарново. Позже здесь хоронили их детей, внуков. В советское время эта часовня была уничтожена, она вся была разграблена. У Дмитрия Мавроса и его жены было пятеро детей. После смерти Дмитрия Мавроса имение перешло к его сыну Николаю Мавросу, после смерти которого имение перешло к его сестре Елизавете.

При Мавросах Тарновщина начала называться Тарново. Тарново стало центром волости, хотя сама волостная управа находилась в соседней деревне. В Тарново действовало народное училище (в котором в 1894 году учились 30 мальчиков и одна девочка).

В 1921 году все эти земли отошли Польше — Тарново стало центром гмины Лидского павета, Новогрудского воеводства. Последними хозяевами имения Тарново были курляндские бароны по фамилии Кехли. Здесь было мощное хозяйство. Когда сюда пришли большевики в 1939 году, то на базе панского хозяйства они организовали племсовхоз по разведению рогатого скота. Большевикам от панов достались 300 пчелиных семей, 150 свиней, 200 овец, 33 коня. В 1941 году пришли немцы — это все стало немецким. Здесь была немецкая ферма до 1944 года. С тех времен сохранилась еще конюшня, которая была построена в конце 19 века. Сейчас в этой конюшне живут обычные люди. В Тарново с панских времен и до сегодняшнего дня сохранилось много строений, в которых до сих пор живут люди.