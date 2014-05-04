Линово (Пружанский район, Брестская область, Республика Беларусь)

Деревня Линово. Находится деревня в Пружанском районе, Брестской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

До того, как здесь стали проводить мелиорацию, где надо и не надо, осушивать все, то все это были болота и озера. В озерах было очень много рыбы Линь. Может, именно от названия рыбы и пошло название самой деревни. А может и от фамилии шляхтича — Линь. Все дело в том, что когда-то великие князи, короли отдавали необжитые земли своим поданным. Когда шляхтичи получали земли, то они строили панские дворы, которые и носили название от первого владельца.

Поселение в летописях впервые упоминается в 16 веке. В то время Линово было центром Линовского войтовства, которое входило в Кобринскую экономию Подляского воеводства.

В 1563 году Дмитрий Сапега проводил ревизию Кобринской экономии. Во время ревизии он записал, что поселение Линово имеет 49 волоки земли. Владельцами Линово были шляхтичи Збицкие и Добушинские. В конце 16 века имение Линово стало собственностью белорусских великих князей и королей, им Линово принадлежало до третьего раздела Речи Посполитой (РП). Когда РП была уничтожена, то Линово оказалось в составе Российской империи. Екатерина II начала новые свои земли раздаривать своим фаворитам. Имение Линово, которое на то время имело 4 000 десятины земли, она подарила генералу Петру Румянцеву. Позже имение Линово купил род Тримбицких. Самым первым с этого рода, кто начал владеть Линово, стал Винцент Тримбицкий. Он был президентом судов Пружанского повета, был главным ловчим кобринских лесов. Винцент Тримбицкий до раздела РП у короля Августа Понятовского был шамбеляном.

Историческая справка

Шамбелян — почетная придворная должность в РП в 18 веке. Должен был находитсься при монархе для почетных услуг во время церемоний. Должность существовала как награда магнатам. Много шамбелян назначал король Станислав Август Понятовский. Символ должности шамбеляна — позолоченный ключ, который носили на левой бедре.

После распада РП Винсент Тримбицкий приобрел имение Линово, где начал вить свое родовое гнездо. Винсент Тримбицкий на окраине Линово под конец 18 века начал строительство дворца. На сегодняшний день есть деревня Линово 1, Линово 2. Тримбицкие в Линово жили до прихода большевиков (до 1939 года). Когда пришли большевики, им не понравилось название деревни, что тут жили паны и переименовали деревню в поселок Интернациональный. Винсент Тримбицкий построил в Линово усадьбу, которая, можно сказать, выглядела скромно. Построил он дом из кирпича, одноэтажный. Винсент Тримбицкий был женат на Изабелле Пашковской. Их два сына (Владислав и Богуслав) принимали участие в восстании 1831 года. Они служили подпоручиками. После смерти Винсента Тримбицкого (похоронили его в Пружанах) Линово перешло к его сыну Богуславу. Владислав получил недалеко от Линово двор Якутичи, но жил он там, говорят, очень мало. А жил он у брата во дворце в Линово. Владислав Тримбмцкий был знаменитым библиографом. Он собирал старинные книги, рукописи, у него в Линово была большая библиотека. В 1847 году Тримбицкий приобрел очень интересное собрание старинных книг и рукописей, собранных профессором Виленского университета Михаилом Бобровским. В Линово у Тримбицких хранилось чуть не большая половина библиотеки профессора Михаила Бобровского. У Тримбицких библиотека насчитывала около 15 тысяч фолиантов. Тогда библиотека оценивалась в 4500 рублей серебром. Владислав Тримбицкий умер в 1861 году. Позже часть библиотеки выкупил Заморский и увез в Варшаву.

Во время Первой мировой войны в деревне стояли немцы. Все ценные бумаги, рукописи вывезли с деревни в Германию. Говорят, что все эти книги и рукописи с библиотеки сгорели во время Второй мировой войны.

Богуслав Тримбицкий еще при жизни передал Линово своему сыну Владиславу Тримбицкому (его назвали в честь дяди), который в начале 20 века пригласил архитектора. Вместе они разработали проект нового дворца — Владислав Тримбицкий перестроил отцовский дворец в новом стиле. Но завершить все задуманное они не успели, потому что началась Первая мировая война, и строительство дворца остановилось. А после войны то ли денег не было, то ли что, но дворец уже недостраивали.

У Владислава Тримбицкого родился сын (от второй жены) Казимир Тримбицкий, который был последним владельцем Линово. Говорят, дворец Тримбицких был очень красивым изнутри. На входе во дворец стояли две большие мраморные скульптуры, которые встречали гостей. Центральная комната была 50 кв. метров, в которой проходили все балы и праздники. Во дворец съезжалась вся местная шляхта. В середине дворца на стенах висели портреты родов Тримбицких и Ожешко (вторая жена Владислава Тримбицкого была из рода Ожешко). Когда сюда в 1939 году пришли большевики, то все было разграблено. Вокруг дворца Тримбицкими бил заложен очень красивый парк.

Под конец 19 века Линово насчитывало почти 1000 жителей. В то время в деревне были волостное управление, народное училище, корчма. В 1921 году Линово вошло в состав Польши. При поляках Линово получило статус местечка.

В польское время в Линово построили костел (говорят, что первый костел в деревне появился где-то в 16 веке). Он был построен вместо православной церкви. Дело в том, что в соседней деревне построили новую каменную православную церковь, а деревянная церковь осталась стоять. И вот это строение деревянной старинной церкви выкупили католики с местечка Линово и построили с той церкви костел. Позже этот костел был закрыт, в его здании сделали склад для ядохимикатов. Около 2000 года строение и вовсе разобрали на дрова. От костела остался только фундамент.

В Линово сохранился старинный дом. Одни говорят, что там жил пан, другие говорят, что это еврейский дом, что здесь в польское время была корчма. В советское время в этом доме был клуб.