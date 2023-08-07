Белорусский Тадж-Махал. Рассказываем интересные факты о храме в Сарье – готическом замке Витебщины

Это нужно увидеть. Сарьянский храм – одно из чудес Беларуси, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Пламенеющая мавританская готика завораживает. Сокровище окрестили нашим Тадж-Махалом, а на Верхнедвинщине – обручальной песней, памятником вечной любви и верности.

Елена Минченко, экскурсовод:

Это аллея любви. Сем’і, якія бяруць шлюб у дзяржавы, звычайна прыязджаюць да нас у Сар’ю, каб заручыцца падтрымкаю святых Пятра і Фяўроніі Мурамскіх і заручыцца падтрымкаю Ігнація і Марыі Лапацінскіх. Дорожка сделана кольцевой. Они берутся за руки и уже к храму подходят как муж и жена, если желают, получают благословение батюшки. Любовь – это созидательная сила, которая делает человека правильным на этой земле, учит жить его правильно, воспитывать своих детей хорошими, достойными гражданами.

Отматываем пленку в 1851-й. Сарьей управлял наследник рода Лопатинских Игнатий. В народе его называли блаженным. С рождения он немного отставал в умственных способностях, но мама, Дорота Лопатинская, приложила все усилия, чтобы ее ребенок был хорошо развит и ничем не уступал остальным. Так и случилось. Игнатий знал иностранные языки, прекрасно разбирался в искусстве, умел любить и тонко чувствовать. Его музой и женой стала очаровательная дворянка Мария из рода Шумских. Здесь они создали свою идиллию.

Елена Минченко:

У них была прекрасная библиотека, редчайшие тома. Оранжерея своя. Гости прибыли – шампанское из подвала достали. Надо ананас – зашли в свою оранжерею, принесли. Было два великолепных розария, где круглый год росли живые цветы. Для чего? Мужчина для любимой женщины, чтобы она утром не успела глаза открыть, а ее покои благоухают.

Но солнце закрыли тучи. Первый ребенок Иосиф, не прожив и трех лет, умер. Страшная потеря. На свет появились София и Станислав. Но третьи роды сильно подорвали здоровье молодой мамы. Так погасла путеводная звезда Игнатия Лопатинского. Не спасли ни именитые врачи, ни знахари. Апрель 1851-го принес с собой траур и, казалось, забрал смысл жизнь. Но плач малышей из детской вернул в реальность: нужно было становиться хорошим отцом. Вдовец решил почтить память о горячо любимой жене и задумал божественный храм.

Елена Минченко:

В это время в 19 километрах от Сарьи в поселке Освея гостил молодой прусский архитектор Вильгельм Густав Шахт. К своему хорошему другу обратился Игнатий с просьбой помочь создать проект необычного памятника. Уже в мае 1852 года начинается строительство. Пять лет строили этот храм крепостные крестьяне. Здесь не было инженеров с высшим образованием. Строился в готическом стиле, потому что Игнатий сам был католиком по вероисповеданию. В 1857 году строительство закончено. Почему так долго? Потому что маленький кирпичный завод, который был на территории имения Лопатинских, в больших масштабах кирпич производить не мог. Кстати, курятники у Лопатинских тоже были построены в готическом стиле, потому что это самый экономный стиль в строительстве. Он не требует внешней штукатурки.

Венец архитектуры. Над входом сияет трилистник – клевер – печать мастера Вильгельма Густава Шахта. История сохранила некоторые имена строителей: Александр Емельянов, Михаил Исаков, Иван Шеремет. Для прочности в раствор они добавляли куриные яйца. Для кружевного великолепия отливали 18 форм кирпичей. Результат на лицо – 166 лет. В 1857-м костел символично освятили в честь Девы Марии. Почти 13 метров в высоту. Мощные стены в 1,25 метра, стрельчатые окна. Здание оказалась не по зубам даже оккупантам: в июле 1944-го из Бигосово немцы беспощадно обстреливали Сарью.

Василий Стреха, настоятель Свято-Успенской церкви в Сарье:

Здесь еще сводчатый потолок, крыша двухскатная. Есть отдушины, они играют роль голосников. Храм не отапливается, но даже зимой нет сырости. С лета до зимы идет постепенное охлаждение, затем – постепенный нагрев. Что в этом храме сохранилось? Стены и потолок. За маленьким исключением, что уже современное покрытие краской. Не знаю, какие до закрытия были полы, но уже в советское время здесь была мраморная крошка.

Алый шедевр не обошли стороной борьба конфессий и советские гонения. В 1865-м храм переосвятили в православный. Так было до 1930-х, а затем святыню приспособили под склад. Более полувека церковь находилась в заброшенном состоянии. За витебское достояние взялись в конце 1980-х. Законсервировали, сделали крышу, восстановили башни. И 14 октября 1990 года храм воскрес и услышал молитвы. Батюшка Василий Стреха на духовном посту уже 30 лет. По предварительному звонку с радостью проведет экскурсию. Он помнит времена, когда повсюду были железобетонные перекрытия, а службы велись на втором этаже.

Вот так проводилось богослужение. Вот такой был иконостас – это начало 1990-х. Крестный ход – это вокруг храма. Первоначально была такая аллея, территория храма была вот такая. В 2008 году сарьянскому рубину начали возвращать первоначальный вид и благоустраивать территорию. В царстве гармонии светло и уютно. Здесь немало чудесных икон. Среди них самая старинная – Успения Пресвятой Богородицы и самая почитаемая – благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Ее написали монахи полоцкого монастыря. А благодаря владыке Феодосию, который специально ездил в Муром, вмонтировали капсулы с частичками мощей святых.

Василий Стреха:

Это иконы нашего местного художника-самоучки Пискуновича Константина Нестеровича. Иконы Божьей Матери, Спасителя, Крещения Господня – это его работы. С той стороны икона Георгия Победоносца «Чудо Георгия о змие». Казанская икона Божьей Матери – это от Митрополита Филарета.

Анастасия Макеева, корреспондент:

История вечной любви застыла в храме, возле которого 8 июля 2011 года символично установили скульптуру святых Петра и Февронии – известных покровителей семьи и брака. С тех пор к ним приезжают люди с просьбой о семейном счастье и рождении детей. Говорят, свершаются чудеса. В этой сказке нужно побывать, чтобы расцвести душой. Она как искорка зажжет в вас самое лучшее. Благодатный островок поддерживают местные жители. Цветущая аллея – дело рук Раисы Москалевой, розарий – Регины Вашкевич. Кувшинки – как с полотен художников. Светлую атмосферу уже ощутили туристы от Бразилии до Зимбабве. Присоединяйтесь! Вам куда ближе.