Где можно увидеть тюльпанное дерево в Беларуси? Подсказываем локацию в Верхнедвинске

Не надышаться! Пару километров от Верхнедвинска, и вы в объятиях дендросада. Флакон фитонцидов освежит выходные и оздоровит на славу. Прописать экзотику предложил инженер по лесовосстановлению Василий Яковлевич Павлючков. В 1982-м заложили чудо-сад, чтобы прививать новому поколению любовь к природе, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

А здесь невозможно не влюбиться. Зеленое царство в 17 гектаров, 312 видов деревьев и кустарников. Лучший урок ботаники и райское наслаждение. Вход свободный. Приезжайте за кислородом и волшебными кадрами. Здесь богатейшая коллекция хвойных. Знакомимся поближе.

Виктор Симанович, начальник питомника Верхнедвинского лесхоза:

Около нас как раз находится сосна кедровая сланиковая.

– Такие мякенькие иголочки, это как пыль протирать мягкая штучка.

– Да, пуфик такой. Родом это дерево с Дальнего Востока, там оно образует заросли сланиковые. Местные жители собирают эти орехи.

– Хвойная красотка. В белорусских лесах я такую не видела. Расскажите, что это такое.

– Это лиственница сибирская. Хвойное дерево, сбрасывает хвою на зиму, отличается большой высотой, прочностью древесины.

– Амстердам – один из самых туристических городов, дома, которые мы там видим, – это фундамент из сибирской лиственницы?

– Да, именно из нее. Оно очень долговечное.

– Я смотрю, что она уже вековая. Здесь чье-то имение раньше было?

– Было. Наш дендропарк заложен с использованием того, что уже было здесь.

Как в той песне: пройду по Каштановой, сверну на Лиственничную и на Кедровой постою в тени. Аллеи здесь на любой цвет и вкус. А живописный пруд неизменно собирает молодоженов и поклонников. Здесь прекрасно в любое время года. Хрустальной зимой и багряной осенью.

Виктор Симанович:

Самое редкое, что у нас есть, – это лириодендрон тюльпанный американский, так называемое тюльпанное дерево. В Ботаническом саду в Минске еще есть такое. Цветет оно где-то в начале июня. Цветки очень похожи на тюльпаны.

– Как на Купалье папараць-кветка, так и здесь можно загадывать желания возле тюльпанового дерева.

Это береза бумажная, один из сортов березы пушистой. Отличается более гладкой корой. Ее особенность – вот такие, как листочки бумаги, свисающие, отделяющиеся чешуйки коры. Заинтересованные лица могут посетить музей природы с чучелами животных и коллекцией насекомых. Экскурсии здесь на высоте. И не забудьте на память прихватить парочку шишек – лучший сувенир.