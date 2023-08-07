Прямой эфир

Где можно увидеть тюльпанное дерево в Беларуси? Подсказываем локацию в Верхнедвинске

07 августа 2023 16:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не надышаться! Пару километров от Верхнедвинска, и вы в объятиях дендросада. Флакон фитонцидов освежит выходные и оздоровит на славу. Прописать экзотику предложил инженер по лесовосстановлению Василий Яковлевич Павлючков. В 1982-м заложили чудо-сад, чтобы прививать новому поколению любовь к природе, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Где можно увидеть тюльпанное дерево в Беларуси? Подсказываем локацию в Верхнедвинске-1

А здесь невозможно не влюбиться. Зеленое царство в 17 гектаров, 312 видов деревьев и кустарников. Лучший урок ботаники и райское наслаждение. Вход свободный. Приезжайте за кислородом и волшебными кадрами. Здесь богатейшая коллекция хвойных. Знакомимся поближе.

Где можно увидеть тюльпанное дерево в Беларуси? Подсказываем локацию в Верхнедвинске-4

Виктор Симанович, начальник питомника Верхнедвинского лесхоза:
Около нас как раз находится сосна кедровая сланиковая.
Такие мякенькие иголочки, это как пыль протирать мягкая штучка.
– Да, пуфик такой. Родом это дерево с Дальнего Востока, там оно образует заросли сланиковые. Местные жители собирают эти орехи.

Где можно увидеть тюльпанное дерево в Беларуси? Подсказываем локацию в Верхнедвинске-7

Хвойная красотка. В белорусских лесах я такую не видела. Расскажите, что это такое.
Это лиственница сибирская. Хвойное дерево, сбрасывает хвою на зиму, отличается большой высотой, прочностью древесины.
Амстердам один из самых туристических городов, дома, которые мы там видим, – это фундамент из сибирской лиственницы?
– Да, именно из нее. Оно очень долговечное.
Я смотрю, что она уже вековая. Здесь чье-то имение раньше было?
Было. Наш дендропарк заложен с использованием того, что уже было здесь.

Где можно увидеть тюльпанное дерево в Беларуси? Подсказываем локацию в Верхнедвинске-10

Как в той песне: пройду по Каштановой, сверну на Лиственничную и на Кедровой постою в тени. Аллеи здесь на любой цвет и вкус. А живописный пруд неизменно собирает молодоженов и поклонников. Здесь прекрасно в любое время года. Хрустальной зимой и багряной осенью.

Где можно увидеть тюльпанное дерево в Беларуси? Подсказываем локацию в Верхнедвинске-13

Виктор Симанович:
Самое редкое, что у нас есть, это лириодендрон тюльпанный американский, так называемое тюльпанное дерево. В Ботаническом саду в Минске еще есть такое. Цветет оно где-то в начале июня. Цветки очень похожи на тюльпаны.
Как на Купалье папараць-кветка, так и здесь можно загадывать желания возле тюльпанового дерева.

Где можно увидеть тюльпанное дерево в Беларуси? Подсказываем локацию в Верхнедвинске-16

Это береза бумажная, один из сортов березы пушистой. Отличается более гладкой корой. Ее особенность вот такие, как листочки бумаги, свисающие, отделяющиеся чешуйки коры.

Заинтересованные лица могут посетить музей природы с чучелами животных и коллекцией насекомых. Экскурсии здесь на высоте. И не забудьте на память прихватить парочку шишек – лучший сувенир.

Где можно увидеть тюльпанное дерево в Беларуси? Подсказываем локацию в Верхнедвинске-19

Виктор Симанович:
Это шишки лиственницы европейской. Зелененькая шишка – это свеженькая, этого года, а на веточке – прошлогодняя.
– Еще со смолой. Мне кажется, здесь у вас белок достаточно много – столько еды.
Да, белок у нас много, тем более их еще привлекают наши кедровые плантации. Занимают площадь 1,4 гектара.
– Настоящий фуд-корт для белок. Можно прийти сюда с пледиком, с корзинкой фруктов, остановиться и здесь побалдеть. И выходной удался!

Белорусский Тадж-Махал. Рассказываем интересные факты о храме в Сарье – готическом замке Витебщины (подробности).

# Туризм # Туризм # Анастасия Макеева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский Тадж-Махал. Рассказываем интересные факты о храме в Сарье – готическом замке Витебщины
07 августа 2023 16:13

Белорусский Тадж-Махал. Рассказываем интересные факты о храме в Сарье – готическом замке Витебщины

Идеальный выходной. Почему стоит посетить мини-зоопарк «Лесная сказка» в Верхнедвинске?
04 августа 2023 14:38

Идеальный выходной. Почему стоит посетить мини-зоопарк «Лесная сказка» в Верхнедвинске?

Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей
30 июля 2023 15:00

Эдемский сад в Беларуси. Показываем, какие животные поселились на территории Жировичей