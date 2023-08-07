Где можно увидеть тюльпанное дерево в Беларуси? Подсказываем локацию в Верхнедвинске
Не надышаться! Пару километров от Верхнедвинска, и вы в объятиях дендросада. Флакон фитонцидов освежит выходные и оздоровит на славу. Прописать экзотику предложил инженер по лесовосстановлению Василий Яковлевич Павлючков. В 1982-м заложили чудо-сад, чтобы прививать новому поколению любовь к природе, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.
А здесь невозможно не влюбиться. Зеленое царство в 17 гектаров, 312 видов деревьев и кустарников. Лучший урок ботаники и райское наслаждение. Вход свободный. Приезжайте за кислородом и волшебными кадрами. Здесь богатейшая коллекция хвойных. Знакомимся поближе.
Виктор Симанович, начальник питомника Верхнедвинского лесхоза:
Около нас как раз находится сосна кедровая сланиковая.
– Такие мякенькие иголочки, это как пыль протирать мягкая штучка.
– Да, пуфик такой. Родом это дерево с Дальнего Востока, там оно образует заросли сланиковые. Местные жители собирают эти орехи.
– Хвойная красотка. В белорусских лесах я такую не видела. Расскажите, что это такое.
– Это лиственница сибирская. Хвойное дерево, сбрасывает хвою на зиму, отличается большой высотой, прочностью древесины.
– Амстердам – один из самых туристических городов, дома, которые мы там видим, – это фундамент из сибирской лиственницы?
– Да, именно из нее. Оно очень долговечное.
– Я смотрю, что она уже вековая. Здесь чье-то имение раньше было?
– Было. Наш дендропарк заложен с использованием того, что уже было здесь.
Как в той песне: пройду по Каштановой, сверну на Лиственничную и на Кедровой постою в тени. Аллеи здесь на любой цвет и вкус. А живописный пруд неизменно собирает молодоженов и поклонников. Здесь прекрасно в любое время года. Хрустальной зимой и багряной осенью.
Виктор Симанович:
Самое редкое, что у нас есть, – это лириодендрон тюльпанный американский, так называемое тюльпанное дерево. В Ботаническом саду в Минске еще есть такое. Цветет оно где-то в начале июня. Цветки очень похожи на тюльпаны.
– Как на Купалье папараць-кветка, так и здесь можно загадывать желания возле тюльпанового дерева.
Это береза бумажная, один из сортов березы пушистой. Отличается более гладкой корой. Ее особенность – вот такие, как листочки бумаги, свисающие, отделяющиеся чешуйки коры.
Заинтересованные лица могут посетить музей природы с чучелами животных и коллекцией насекомых. Экскурсии здесь на высоте. И не забудьте на память прихватить парочку шишек – лучший сувенир.
Виктор Симанович:
Это шишки лиственницы европейской. Зелененькая шишка – это свеженькая, этого года, а на веточке – прошлогодняя.
– Еще со смолой. Мне кажется, здесь у вас белок достаточно много – столько еды.
– Да, белок у нас много, тем более их еще привлекают наши кедровые плантации. Занимают площадь 1,4 гектара.
– Настоящий фуд-корт для белок. Можно прийти сюда с пледиком, с корзинкой фруктов, остановиться и здесь побалдеть. И выходной удался!
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