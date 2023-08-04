Идеальный выходной. Почему стоит посетить мини-зоопарк «Лесная сказка» в Верхнедвинске?

Мечтали побывать в «Лесной сказке»? В Верхнедвинске есть такая возможность. Благодаря местному лесничеству можно отправиться в сафари-тур. В царстве копытных и домашних животных становится солнечно на душе. Отдых экологический и волшебный в одном флаконе. Анастасия Макеева, корреспондент:

Здесь у вас такой интерактив: избушки, мельницы, можно почувствовать себя в сказке, да?

Виорел Бодолан, лесничий Верхнедвинского лесничества:

У нас есть и качели, полоса препятствий, есть персонаж из сказки, не обойдемся без Маши и медведя. Находится и Баба Яга. Мы всегда стараемся привлечь детей, чтобы рассказать о природе. За порядком следит белорусский дракон – Цмок. Возле него дары природы – мудрые камни и ключ к исполнению желаний.

– На этот камешек можно присесть?

– Да, загадайте желание. Знакомьтесь, благородный олень Леша. Природа одарила его крепкой мускулатурой, развитой интуицией и интеллектом. Благо, сегодня популяция этих красавцев восстановлена в Беларуси. С 2015 по 2022 год в охотничьи угодья выпустили около 4 тысяч особей. Скоро, с конца августа по октябрь, начнется брачный период. Рев как сирена и горячие бои за даму сердца – классика жанра.

Виорел Бодолан:

Все приходят, смотрят, какие же они большие. Есть еще олень благородный. Но они более молодые. Мы их отделили от старшего, потому что, когда идет брачный сезон, старший более агрессивный. Олень благородный развивает скорость больше 60 километров. В просторных вольерах животные чувствуют себя как дома и рады новым знакомствам. Запасайтесь капустой, яблоками, морковкой, сухариками и полный вперед. Лесные травы и веточки тоже подойдут. А вот заходить на территорию копытных строго запрещено. Анастасия Макеева:

У вас тут живой корм под ногами — нарвал и угощай.

Не уступает оленям в скорости и смекалке и лань европейская. Чудо как хороша. Пару веков назад встретить их на белорусских просторах было обычным делом. Но суровая охота не оставила шансов. Сегодня экзотику возрождают. Кстати, лани довольно контактные, с ними легко подружиться и оставить фото на память. Анастасия Макеева:

Тут малыши есть, пополнение. Виорел Бодолан:

Через каждые два года мы меняем здесь самцов, чтобы не было одной и той же крови, чтобы получить более крепкое потомство. По вечерам они начинают гонки. Могут бегать вокруг, чтобы не остывала кровь в венах.