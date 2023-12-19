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Белая пихта, 390-летняя сосна, дубы-великаны. Рассказываем про эксклюзивные растения в Беловежской пуще

19 декабря 2023 08:23
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Белорусский изумруд. Его года – его богатство. Национальный парк «Беловежская пуща» – крупнейший лесной массив Европы, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Родина Деда Мороза и зубров, мировой бренд экологического туризма. Оказаться в объятиях древнего леса и набраться сил – идеальный выходной. Зеленое государство в 150 тысяч гектаров стало родным домом для сотен реликтовых видов животных и растений. Ловите карту гостя по заповедной дали.

Белая пихта, 390-летняя сосна, дубы-великаны. Рассказываем про эксклюзивные растения в Беловежской пуще-1

Дмитрий Бернацкий, начальник научного отдела национального парка «Беловежская пуща»:
Уникальность Беловежской пущи в том, что очень низкоинтенсивная была хозяйственная деятельность на протяжении многих столетий. Здесь протекают биологические процессы в таком виде, как они протекали многие столетия назад на всем континенте. Это дерево упало здесь 20-30 лет назад, и оно будет здесь лежать и естественно разлагаться еще несколько десятилетий. В Беловежской пуще сохранился целый комплекс грибов, микроорганизмов и лишайников, которые связаны именно с мертвой древесиной.

Белая пихта, 390-летняя сосна, дубы-великаны. Рассказываем про эксклюзивные растения в Беловежской пуще-4

Глядя на эти великаны в 36 метров, кажется – нет ничего невозможного. Первую остановку делаем в заповедной дубраве. Такое название она получила в начале 2000-х, когда здесь создали одну из первых экотроп. Это единственное место в стране, где лес состоит преимущественно из дуба скального. Этим старожилам около 200 лет.

Белая пихта, 390-летняя сосна, дубы-великаны. Рассказываем про эксклюзивные растения в Беловежской пуще-7

Дмитрий Бернацкий:
Второе название скального дуба дуб сидячецветковый. Желуди висят на длинных черешках, а у скального они сидят прямо на веточках.

Белая пихта, 390-летняя сосна, дубы-великаны. Рассказываем про эксклюзивные растения в Беловежской пуще-10

Дремучий облик дарит сказку. Пуща богата деревьями. Здесь есть практически все виды, за исключением ольхи серой, которая растет на севере страны. Среди эксклюзива – белая пихта. 60 % лесов – сосновые. Сказались песчаные почвы и крупные пожары первой половины XIX века. Сейчас любо-дорого смотреть на вековое достояние. Есть и местное чудо – госпожа царица-сосна.

Белая пихта, 390-летняя сосна, дубы-великаны. Рассказываем про эксклюзивные растения в Беловежской пуще-13

Дмитрий Бернацкий:
Это одна из самых старых и крупных сосен как на территории Беларуси, так и во всей Беловежской пуще. Ее диаметр – 125 сантиметров, около 390 лет, и это практически естественный предел жизни для этого вида. По крайней мере, в наших условиях.

Навестили в Беловежской пуще белорусских бэмби и узнали много интересного об обитателях нацпарка – подробности.

# Беловежская пуща # Туризм # Анастасия Макеева # Дмитрий Бернацкий

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