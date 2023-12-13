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Шалаши из сена, чум из шкур. Посмотрите, как выглядело жильё древних людей в Каменном веке

13 декабря 2023 11:48
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Музей археологии под открытым небом в Беловежской пуще – живая машина времени. От Каменного века до принятия Христианства. На 20 гектарах застыла древняя история. Как и чем жили наши предки? Рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Шалаши из сена, чум из шкур. Посмотрите, как выглядело жильё древних людей в Каменном веке-1

Антон Мороз, заведующий археологическим музеем под открытым небом в Беловежской пуще:
К такой копьеметалке шел такой дротик, длина его была 1,50-1,70 метра. Наконечник делали из кремния. Охотились на больших животных. Копьеметалка работала очень просто. Ее  клали вот сюда, таким образом клали дротик. При охоте этот дротик бросали. Дротик летел с большой силой на расстояние 40-50 метров.
Это когда на охоту на мамонта шли.
Ну, грубо говоря, да. Были шерстистые носороги, зубры, туры и так далее.

Шалаши из сена, чум из шкур. Посмотрите, как выглядело жильё древних людей в Каменном веке-4

Черепа и кости животных – зов предков! Картинки из учебников оживают. Тип жилья зависел от местности. На лесных просторах делали чумы из коры, в степях – шалаши из сена и тростника, а если в силу охоты нужно было часто переходить, лучшим решением был чум из шкур животных. В непогоду сильно не защищал, зато легко разбирался и переносился.

Шалаши из сена, чум из шкур. Посмотрите, как выглядело жильё древних людей в Каменном веке-7

Антон Мороз:
В этот период на территории Беларуси появляется новый тип животного это олень благородный и северный олень. И тогда наши предки придумали лук. Он всегда хранился в ненатянутом состоянии, потому что лук в натянутом состоянии долго служить не будет. Каркас делался в основном из ясеня, тетива из жил убитых животных или из кишек. Стрела летела на дальние расстояния 60-80 метров. Наконечник делали из кремния. более-менее острый кусочек крепили смолой и делали наконечник.

Шалаши из сена, чум из шкур. Посмотрите, как выглядело жильё древних людей в Каменном веке-10

Место для музея выбрали неслучайно. В пойме реки Лесная Правая археологи нашли богатый урожай древних артефактов. К слову, на территории Беловежской пущи более 20 памятников археологии. Уникальный проект – детище Института истории НАН. На основе научных исследований и международного опыта ученые предложили свое видение поселений.

Шалаши из сена, чум из шкур. Посмотрите, как выглядело жильё древних людей в Каменном веке-13

С трудом верится, что это Каменный век! Тростниковые крыши, глинобитный пол, двухрядные стены, промазанные глиной для тепла. Перед вами культура шнуровой керамики. На горшках делали а-ля веревки. Так и родилось название. Отдыхали и обедали уже отдельно от домашних животных. Да что там – появляется стол, и можно было потчевать с комфортом. Кстати, первый хлеб пекли из желудей! Полезно и вкусно! В Каменном веке были свои тренды.

Подробности в видео.

# История # Туризм

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