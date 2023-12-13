Прямой эфир

А вы знали, что древние славяне приносили в жертву юношей и девушек? Экскурсовод рассказал жуткие подробности

13 декабря 2023 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Музей археологии под открытым небом в Беловежской пуще – живая машина времени. От Каменного века до принятия Христианства. На 20 гектарах застыла древняя история. Как и чем жили наши предки? Рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

А вы знали, что древние славяне приносили в жертву юношей и девушек? Экскурсовод рассказал жуткие подробности-1

Погружаемся в славянский космос Раннего Средневековья. До принятия христианства наши предки были язычниками и поклонялись богам. В главных ролях на капище были Велес – опекун земледелия, плодородия и домашнего скота. Макоша – владычица женских ремесел. Ее днем считалась пятница, тогда нельзя было прясть. В народе говорили: Макоша придет, всю пряжу украдет. Ну, а возглавлял пантеон Перун – покровитель грозы, молнии и военного дела.

Вас научат добывать огонь и делать муку на камнетерке. Удивительный музей в Беловежской пуще! Читайте здесь.

А вы знали, что древние славяне приносили в жертву юношей и девушек? Экскурсовод рассказал жуткие подробности-4

Илья Омелянчук, экскурсовод:
Было принято в то время огораживать такие святилища каменным заборчиком. Считалось, что там, где мы с вами стоим, мир живых. За территорией камня уже мир мертвых. На территорию мира мертвых в то время мог ступать только жрец в отдельные дни жертвоприношений.

У славян были довольно-таки кровожадные жертвоприношения это молодые юноши и девушки из своего общака. Со временем религиозные взгляды трансформируются, в жертву начинают приносить военнопленных. И уже ближе к Крещению это животные, кости животных в благодарность богам за пищу.

У человека в 3000 году до н.э. было больше 50 татуировок! Рассказываем, как такое возможно – подробности.

# Туризм # Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
У человека в 3000 году до н.э. было больше 50 татуировок! Рассказываем, как такое возможно
13 декабря 2023 11:39

У человека в 3000 году до н.э. было больше 50 татуировок! Рассказываем, как такое возможно

Накормят гречишным хлебом и расскажут о свадебном обряде. Собрали самое интересное из Дома фольклора в Доропеевичах
05 декабря 2023 13:49

Накормят гречишным хлебом и расскажут о свадебном обряде. Собрали самое интересное из Дома фольклора в Доропеевичах

В Брестской области сохранилась церковь XVII века с 300-летними иконами. Показываем священное место
05 декабря 2023 13:47

В Брестской области сохранилась церковь XVII века с 300-летними иконами. Показываем священное место