А вы знали, что древние славяне приносили в жертву юношей и девушек? Экскурсовод рассказал жуткие подробности

Музей археологии под открытым небом в Беловежской пуще – живая машина времени. От Каменного века до принятия Христианства. На 20 гектарах застыла древняя история. Как и чем жили наши предки? Рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Вас научат добывать огонь и делать муку на камнетерке. Удивительный музей в Беловежской пуще! Читайте здесь.

Погружаемся в славянский космос Раннего Средневековья. До принятия христианства наши предки были язычниками и поклонялись богам. В главных ролях на капище были Велес – опекун земледелия, плодородия и домашнего скота. Макоша – владычица женских ремесел. Ее днем считалась пятница, тогда нельзя было прясть. В народе говорили: Макоша придет, всю пряжу украдет. Ну, а возглавлял пантеон Перун – покровитель грозы, молнии и военного дела.

Илья Омелянчук, экскурсовод:

Было принято в то время огораживать такие святилища каменным заборчиком. Считалось, что там, где мы с вами стоим, мир живых. За территорией камня уже мир мертвых. На территорию мира мертвых в то время мог ступать только жрец в отдельные дни жертвоприношений.

У славян были довольно-таки кровожадные жертвоприношения – это молодые юноши и девушки из своего общака. Со временем религиозные взгляды трансформируются, в жертву начинают приносить военнопленных. И уже ближе к Крещению это животные, кости животных в благодарность богам за пищу.