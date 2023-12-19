Навестили в Беловежской пуще белорусских бэмби и узнали много интересного об обитателях нацпарка

Белорусский изумруд. Его года – его богатство. Национальный парк «Беловежская пуща» – крупнейший лесной массив Европы, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Родина Деда Мороза и зубров, мировой бренд экологического туризма. Оказаться в объятиях древнего леса и набраться сил – идеальный выходной.

Обитатели пущи зовут. Лесной зоопарк – фаворит всех туристов. В будни и в выходные здесь негде яблоку упасть. Больно умилительная компания. Не каждому повезет увидеть пушистиков в живой природе, а здесь все семейство в сборе. Демонстрационные вольеры построили в начале 1980-х.

Запасайтесь витаминами. Общение с дикой природой подарит яркие эмоции. И не забудьте прихватить апельсины – их любит не только Чебурашка, но и медведица Маша. Она разрезает кожуру на лепестки легким движением ногтя.

Людмила Гречаник, заведующий музеем природы национального парка «Беловежская пуща»:

В Беловежской пуще всегда водился такой интересный, красивый хищник – бурый медведь до конца XIX века. Последнего медведя здесь видели в 1878 году. У нас в экскурсионных вольерах есть два медведя: медведица Маша и медведь Миша, завезенные к нам очень давно из разных мест. Хорошее настроение, отличная шерсть. Животные ассоциируют людей как друзей, которые их кормят, абсолютно неагрессивные. На самом деле хищник очень опасный. В Европе рекорд – 387 килограммов.

Хозяева пущи – зубры – главные звезды. К фотосетам и аплодисментам им не привыкать. Кстати, в профиле этих богатырей можно разглядеть карту Беларуси. Символ страны во всех смыслах. Это самые крупные животные Европы. Если самки весят до 500 килограммов, то самцы могут достигать и 1 000. И это чистейшие вегетарианцы, независимые и свободолюбивые. Они не поддаются дрессуре и не выступают ни в одном в цирке мира. Спокойные, неагрессивные, но при этом невероятно сильные. Сегодня на пущанских просторах обитает 730 особей. А век назад их жизнь висела на волоске.

Настало время проведать белорусских бэмби. Горсточка сухариков – и волшебные кадры в кармане. Чего стоит только ручной Арсений. Душа компании. Белая пихта, 390-летняя сосна, дубы-великаны. Рассказываем про эксклюзивные растения в Беловежской пуще – читайте далее.