Старше Нью-Йорка и Санкт-Петербурга – история Свято-Петро-Павловского собора началась с 1612 года

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Еще не было Нью-Йорка и Санкт-Петербурга! В Минске не цвела сирень и не ели картошку! А Свято-Петро-Павловский собор в 1612 году уже стоял. Это самое старинное здание в столице, пережившее все войны-лихолетья, чтобы освещать путь верующим, дарить покой и радость.
Екатерина Евсюкова, экскурсовод Свято-Петро-Павловского собора:
Из древности до нас дошел такой маленький кирпичик. Есть такая штука, пускают маленькую овечку, чтобы освятить место строительства. У нас есть кирпичик, разбитый копытцем ягненка, как мы подозреваем. Наша реставрационная группа его бережно хранит, периодически мы гостям показываем, что такое есть.
После Брестской унии в Минске не остается ни одного православного храма. Неравнодушные прихожане стремятся сохранить свою веру. Среди них была княжна Авдотья Горская-Друцкая. Она дарует большой надел земли от нынешней улицы Раковской до реки Свислочь. Более 50 обеспеченных горожан жертвуют средства на строительство монастыря, где можно печатать книги, открыть духовную школу и оборудовать лечебницу, чтобы заботиться о неимущих. Постепенно все воплотилось в жизнь. Но времена были неспокойными. Бушевали войны. Оттого возвели трехнефную базилику как оборонительное сооружение – с бойницами и в низине, чтобы защититься от нападений.
Екатерина Евсюкова:
Княжна Авдотья Горская-Друцкая, когда писала дарственную на эти земли, написала два условия. Первое – чтобы собор никогда не переходил из православия ни в какую другую вер. И мы это соблюли. А второе – чтобы обязательно была связь с Виленским Свято-Духовым монастырем, 250 километров отсюда. Он был построен братством православных людей, которые были неравнодушны. Там был архимандрит Леонтий Карпович. 15 мая 2011 года у нас в соборе было огромное торжество. Этого архимандрита прославляли в лике святых. Вот у нас такая история от того человека, который первых монахов к нам послал для устроения монастыря. Здесь есть табличка с именами всех фундаторов, тех, кто пожертвовал средства для основания монастыря и поддерживал его. Нам очень важно, что это на алтарной стене, на самом почетном месте. Каждое воскресенье на литургии их имена упоминаются.
Подробности в видео.