Старше Нью-Йорка и Санкт-Петербурга – история Свято-Петро-Павловского собора началась с 1612 года

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Еще не было Нью-Йорка и Санкт-Петербурга! В Минске не цвела сирень и не ели картошку! А Свято-Петро-Павловский собор в 1612 году уже стоял. Это самое старинное здание в столице, пережившее все войны-лихолетья, чтобы освещать путь верующим, дарить покой и радость.

Екатерина Евсюкова, экскурсовод Свято-Петро-Павловского собора:

Из древности до нас дошел такой маленький кирпичик. Есть такая штука, пускают маленькую овечку, чтобы освятить место строительства. У нас есть кирпичик, разбитый копытцем ягненка, как мы подозреваем. Наша реставрационная группа его бережно хранит, периодически мы гостям показываем, что такое есть.

После Брестской унии в Минске не остается ни одного православного храма. Неравнодушные прихожане стремятся сохранить свою веру. Среди них была княжна Авдотья Горская-Друцкая. Она дарует большой надел земли от нынешней улицы Раковской до реки Свислочь. Более 50 обеспеченных горожан жертвуют средства на строительство монастыря, где можно печатать книги, открыть духовную школу и оборудовать лечебницу, чтобы заботиться о неимущих. Постепенно все воплотилось в жизнь. Но времена были неспокойными. Бушевали войны. Оттого возвели трехнефную базилику как оборонительное сооружение – с бойницами и в низине, чтобы защититься от нападений.