«То, что в городских гостиницах, в принципе, невозможно». Показываем два необычных и бюджетных варианта ночлега в Минске для туристов

С каждым годом Беларусь привлекает все больше туристов! После увеличения срока без виз до 30 дней нашу страну посетили свыше 170 тысяч человек. А на фоне последних новостей о лоукостах и приближающихся праздников турпоток обещает значительно вырасти.

Чаще всего к нам прибывают гости из Германии, Италии, Польши, США и Великобритании – такова статистика Национального агентства по туризму. Однако учредитель сети столичных хостелов Ксения Курусь отмечает: география путешественников, которые исследуют Синеокую, гораздо обширнее.

Ксения Курусь, учредитель и директор хостела:

Мы недавно сделали выгрузку из нашей системы и поняли, что за 7 лет нас посетили гости из 147 стран.

Этот хостел в стиле гранж Ксения открыла 7 лет назад. В нашей стране она стала третьей, кто решился на этот бизнес. Благодаря отзывам довольных постояльцев, гостиница эконом-класса занимает первую строчку в рейтинге TripAdvisor. Здесь особенная домашняя атмосфера. С гостями общаются, как с друзьями. Плюс разные бонусы и авторский гид для знакомства с городом и достопримечательностями.

Ксения Курусь:

Это карта города Минска, мы ее создали специально для наших гостей. Это как ответ на вопрос, что сделать в городе. С одной стороны – карта, с другой стороны – рубрики: куда сходить, где выпить, что поесть, чем заняться и что посмотреть. Это не просто карта, это еще и система бонусов. Мы своих гостей угощаем где-то бокалом пива либо чашкой кофе, чтобы постараться вызвать у них вау-чувства о городе и о стране.

В нашей стране общежития для туристов появились относительно недавно. Сегодня в столице их 17. В каждом свой стиль, правила и удобства. Для одних такая система размещения – бюджетный вариант для ночлега, для других – место, где заводят знакомства.

Роберт из Гонконга, например, выбрал этот хостел в районе ж/д вокзала за комфорт и удачное расположение. Парень приехал в Минск на пару дней, чтобы своими глазами увидеть часть бывшего Советского Союза. Роберт, постоялец хостела (Гонконг):

Мой отец сказал, что этот хостел очень удобный. Он в центре города и здесь много исторических мест. У нас тут отличная комната – это хорошо.

В каждом приличном хостеле есть кухня и санузел, но самое главное – это спальное место. Оплачиваешь размещение подороже – получаешь приватную комнату, подешевле – размещаешься в шести- или восьмиместном номере.

Те, кто хочет оказаться подальше от каменных джунглей, выбирают мини-гостиницы вдали от транспортных магистралей. Эта, к примеру, привлекает около 80% российских туристов и в основном тех, кто путешествует на автомобиле. Елена Кутузова, корреспондент:

Когда выходишь на улицу, будто оказываешься на даче или у бабушки в деревне. Вокруг цветы, растения, всего около двухсот видов.

Здесь всем заправляет Михаил Малаш, он создал место для любителей сельской жизни. Кантри-стиль, повсюду дерево и старинные предметы интерьера. Это что-то вроде агроусадьбы в городе. Есть баня, беседки, мангал для барбекю и детская площадка.

Михаил Малаш, хозяин частной мини-гостиницы:

Людям нравится, что им предлагают на один-два дня окунуться в такую идеальную сельскую жизнь, подышать свежим воздухом, погулять по лесу, по росе босиком – то, чего в городских гостиницах, в принципе, невозможно, потому что городская гостиница это ни что иное, как вариант квартиры, в которой они и так живут.