«Бывает, выдру встретим по дороге». Каких животных можно увидеть в Островецком лесничестве?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Лето – это маленькая жизнь, а вместе с островецким калейдоскопом она станет еще ярче. Созвездие костелов, зеркала сорочанских озер и горячее сафари. В этом туре будет все. Стартуем.

Привет. Кушай.

На навигаторе сказка. Отдых вдвойне веселее с бемби. В Островецком лесничестве на 220 гектарах прописались олени пятнистые и благородные, лани европейские и муфлоны. Посмотреть на огромное стадо в живой природе лучше зимой, когда копытные выходят на подкормочные – открытки из Лапландии. Летом познакомиться поближе помогут вольеры. Перед вами – солнышко Востока.

Виктор Урбанович, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Островецкого лесхоза:

Мы проходим мимо оленя пятнистого. В 2010 году мы завезли его из Воложинского лесхоза. Сразу дикие, вообще не выходили, прятались от людей, а сейчас нормально, хорошо, привыкли, но еще хлебушек с рук не берут. Они знают нашего рабочего, который за ними ухаживает. А вот уже когда чужие люди, они начинают свистеть и подавать знак тревоги.

Сериал «В мире животных» онлайн. Для фотоохотников предусмотрены вышки. Для обитателей – экодомики и фудкорт. Поля засевают кормами. Свежее сено, хрустящие початки кукурузы, овес, морковь, картофель – аппетитное меню. Хотите задобрить, берите овощи и румяные яблоки. Хот-доги оставьте при себе.

Виктор Урбанович:

Иногда любят конфеты. Анастасия Макеева:

Какие? Шоколадные или леденцы?

– Леденцы.

– Селфи можно с ними сделать?

– Можно, только осторожненько. С самочкой проще, а у него рога.

Это лань у нас.

– Красотка.

– Она приехала из Литвы. Мы их закупили в 2008 году и сейчас реализовываем в наши охотничьи хозяйства.

– Они более ручные, можно к ним зайти или не разрешаете туристам?

– Туристам не разрешаем, потому что у нас в основном туристы – это дети. Чтобы рогами не ударили ребенка. Они через сеточку кормят.

Оленуха Машка рада гостям и, как все девочки, сладостям. Исключение – когда подрастают малыши. Материнский инстинкт такой. Пару лет назад ее нашли в Солах Сморгонского района. Каждый сезон дарит потомство. Виктор Урбанович:

Сейчас немножко подрос, она привыкла, а когда он был весной еще маленький, она даже становилась на задние ноги и копытами передними отгоняла всех.

Сафари-тур заберет печали, подарит эйфорию. С островецкой фазенды ребята разъезжаются по всей Беларуси: в нацпарки, заповедники, лесхозы, зооопарки. Знак качества. В планах – прописать павлинов и зубров.

Виктор Урбанович:

Это такой Лесовичок. Некоторые охотники, которым не везет, бывает, на охотах, подходят к нему и просят, чтобы он послал удачу.

– А другие люди тоже могут загадать желание?

– Конечно да. Можно обнять, погладить.

Лесными тропинками пробираемся к домику охотника. В октябре, когда начинается сезон, здесь аншлаг. За трофеями приезжали из Франции, Италии, Испании – вся Европа и не только. Для тренировки оборудовали тир. Для тихой охоты есть пруд с серебристыми карасями. Интерьер дома – в стиле добытчиков. Для школьников здесь проводят экскурсии. Что делать при встрече с дикими животными? Характер, повадки – все карты раскроют лесничие.

Анастасия Макеева:

В природе, конечно, не всегда встретишь такого лося. Может, конечно, и к счастью. Что вы про них можете рассказать? Виктор Урбанович:

Нрав – как и у всех диких животных. Тоже очень скрытный, непредсказуемый. Очень любит зимой рапс кушать. Мы их фотографируем.

Двор Древеники известен еще с 1526 года. Здесь была панская усадьба. Жили бояре, писари, лекари. Прославил место доктор Юльян Блажевич. Его могила находится неподалеку. Ходят слухи, что на этих землях Наполеон закопал клад. Сохранились погреба и ледовня – тогдашний холодильник. Здесь вам предложат испить березового соку и отведать цеппелины. С колоритом рассказывают и на местной экотропе. От чистейшей порции кислорода и баньки люди хорошеют на глазах. Пластинка в исполнении пернатых бесподобна. Анастасия Макеева:

Интересное название экотропы – «У Альбеков». Это в чью честь?