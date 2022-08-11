«Бывает, выдру встретим по дороге». Каких животных можно увидеть в Островецком лесничестве?

Анастасия Макеева, корреспондент:
Лето – это маленькая жизнь, а вместе с островецким калейдоскопом она станет еще ярче. Созвездие костелов, зеркала сорочанских озер и горячее сафари. В этом туре будет все. Стартуем.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Лето – это маленькая жизнь, а вместе с островецким калейдоскопом она станет еще ярче. Созвездие костелов, зеркала сорочанских озер и горячее сафари. В этом туре будет все. Стартуем.
Привет. Кушай.
На навигаторе сказка. Отдых вдвойне веселее с бемби. В Островецком лесничестве на 220 гектарах прописались олени пятнистые и благородные, лани европейские и муфлоны. Посмотреть на огромное стадо в живой природе лучше зимой, когда копытные выходят на подкормочные – открытки из Лапландии. Летом познакомиться поближе помогут вольеры. Перед вами – солнышко Востока.
Виктор Урбанович, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Островецкого лесхоза:
Мы проходим мимо оленя пятнистого. В 2010 году мы завезли его из Воложинского лесхоза. Сразу дикие, вообще не выходили, прятались от людей, а сейчас нормально, хорошо, привыкли, но еще хлебушек с рук не берут. Они знают нашего рабочего, который за ними ухаживает. А вот уже когда чужие люди, они начинают свистеть и подавать знак тревоги.
Сериал «В мире животных» онлайн. Для фотоохотников предусмотрены вышки. Для обитателей – экодомики и фудкорт. Поля засевают кормами. Свежее сено, хрустящие початки кукурузы, овес, морковь, картофель – аппетитное меню. Хотите задобрить, берите овощи и румяные яблоки. Хот-доги оставьте при себе.
Виктор Урбанович:
Иногда любят конфеты.
Анастасия Макеева:
Какие? Шоколадные или леденцы?
– Леденцы.
– Селфи можно с ними сделать?
– Можно, только осторожненько. С самочкой проще, а у него рога.
Это лань у нас.
– Красотка.
– Она приехала из Литвы. Мы их закупили в 2008 году и сейчас реализовываем в наши охотничьи хозяйства.
– Они более ручные, можно к ним зайти или не разрешаете туристам?
– Туристам не разрешаем, потому что у нас в основном туристы – это дети. Чтобы рогами не ударили ребенка. Они через сеточку кормят.
Оленуха Машка рада гостям и, как все девочки, сладостям. Исключение – когда подрастают малыши. Материнский инстинкт такой. Пару лет назад ее нашли в Солах Сморгонского района. Каждый сезон дарит потомство.
Виктор Урбанович:
Сейчас немножко подрос, она привыкла, а когда он был весной еще маленький, она даже становилась на задние ноги и копытами передними отгоняла всех.
Сафари-тур заберет печали, подарит эйфорию. С островецкой фазенды ребята разъезжаются по всей Беларуси: в нацпарки, заповедники, лесхозы, зооопарки. Знак качества. В планах – прописать павлинов и зубров.
Виктор Урбанович:
Это такой Лесовичок. Некоторые охотники, которым не везет, бывает, на охотах, подходят к нему и просят, чтобы он послал удачу.
– А другие люди тоже могут загадать желание?
– Конечно да. Можно обнять, погладить.
Лесными тропинками пробираемся к домику охотника. В октябре, когда начинается сезон, здесь аншлаг. За трофеями приезжали из Франции, Италии, Испании – вся Европа и не только. Для тренировки оборудовали тир. Для тихой охоты есть пруд с серебристыми карасями. Интерьер дома – в стиле добытчиков. Для школьников здесь проводят экскурсии. Что делать при встрече с дикими животными? Характер, повадки – все карты раскроют лесничие.
Анастасия Макеева:
В природе, конечно, не всегда встретишь такого лося. Может, конечно, и к счастью. Что вы про них можете рассказать?
Виктор Урбанович:
Нрав – как и у всех диких животных. Тоже очень скрытный, непредсказуемый. Очень любит зимой рапс кушать. Мы их фотографируем.
Двор Древеники известен еще с 1526 года. Здесь была панская усадьба. Жили бояре, писари, лекари. Прославил место доктор Юльян Блажевич. Его могила находится неподалеку. Ходят слухи, что на этих землях Наполеон закопал клад. Сохранились погреба и ледовня – тогдашний холодильник. Здесь вам предложат испить березового соку и отведать цеппелины. С колоритом рассказывают и на местной экотропе. От чистейшей порции кислорода и баньки люди хорошеют на глазах. Пластинка в исполнении пернатых бесподобна.
Анастасия Макеева:
Интересное название экотропы – «У Альбеков». Это в чью честь?
Виктор Урбанович:
Это в честь последнего хозяина этой усадьбы. Здесь содержал джунгли, пруды эти. Иногда везет, что цапля стоит и белая, и серая, бывает, баклан на дереве сидит, за рыбкой наблюдает. Есть мелиоративный канал. Бывает, выдру встретим по дороге. Бобр, бывает, плавает.
– В общем, здесь у вас такой островецкий оазис.
Этот собор стоит наравне с Нотр-Дамом и Кельнским. Рассказываем историю уникального костёла в Гервятах – читать здесь.