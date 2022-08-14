Можно загадать желание, обойдя костёл три раза. Вот почему Гервяты притягивают туристов

В Гервятах главный праздник – Троицкий фест, рассказали в проекте «Земля памяти». Присоединяйтесь. Литургическую музыку можно послушать по воскресеньям. Но для туристов здесь живет гармония в любой сезон. Обновляйтесь и заряжайтесь на подвиги. Этот собор стоит наравне с Нотр-Дамом и Кельнским. Рассказываем историю уникального костела в Гервятах – читать здесь.

Наталия Белячиц, заведующая филиалом «Рымдюнский сельский клуб-библиотека»:

Существует такая легенда. Всем, кто сюда приезжает, независимо, один раз, два или три, этот костел Святой Троицы необходимо пройти три раза, сделать три круга и загадать желание. Знаю многих людей, которые загадывали эти желания – все желания исполняются. Самое главное – верить, потому что все у нас в голове. И буквально недавно узнала еще одну легенду. 12 апостолов – надо пройти возле каждого, подержаться за его ручку и загадать желание. Желания тоже исполняются.

Просто фантастика, мне нравится, я не ожидал, что и парк будет такой красивый.