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Можно загадать желание, обойдя костёл три раза. Вот почему Гервяты притягивают туристов

14 августа 2022 07:09
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В Гервятах главный праздник – Троицкий фест, рассказали в проекте «Земля памяти». Присоединяйтесь. Литургическую музыку можно послушать по воскресеньям. Но для туристов здесь живет гармония в любой сезон. Обновляйтесь и заряжайтесь на подвиги.

Этот собор стоит наравне с Нотр-Дамом и Кельнским. Рассказываем историю уникального костела в Гервятах – читать здесь.

Можно загадать желание, обойдя костёл три раза. Вот почему Гервяты притягивают туристов-1

Наталия Белячиц, заведующая филиалом «Рымдюнский сельский клуб-библиотека»:
Существует такая легенда. Всем, кто сюда приезжает, независимо, один раз, два или три, этот костел Святой Троицы необходимо пройти три раза, сделать три круга и загадать желание. Знаю многих людей, которые загадывали эти желания – все желания исполняются. Самое главное – верить, потому что все у нас в голове. И буквально недавно узнала еще одну легенду. 12 апостолов – надо пройти возле каждого, подержаться за его ручку и загадать желание. Желания тоже исполняются.

Можно загадать желание, обойдя костёл три раза. Вот почему Гервяты притягивают туристов-4

Просто фантастика, мне нравится, я не ожидал, что и парк будет такой красивый.

Можно загадать желание, обойдя костёл три раза. Вот почему Гервяты притягивают туристов-7

Понравилось то, что снаружи он такой помпезный, а внутри все довольно просто, лаконично. Я считаю, что в Беларуси можно много чего найти, просто наши люди об этом не задумываются. Все ищут что-то красивое всегда за горизонтом.

«Бывает, выдру встретим по дороге». Каких животных можно увидеть в Островецком лесничестве? Подробности далее.

# Достопримечательности Беларуси # Туризм # Наталия Белячиц # Анастасия Макеева # Фотофакт

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