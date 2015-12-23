Гороскоп для Скорпионов на 2016 год от Анатолия Ярмоленко

Декабрь – последняя восхитительная улыбка года. Мы привыкли подводить итоги и с любопытством заглядывать в будущее. Что же готовят нам звёзды в новом году?

Храбры и мужественны. Эмоциональны и восприимчивы. Скорпионы.

Скорпиону в этом году будут завидовать самые богатые и целеустремлённые жители земли.

Он будет настолько уверенным и амбициозным, что может и горы, и реки в узел завязать, хотя на такие жертвы идти, конечно же, не стоит.

Красная Обезьяна – символ года 2016 – некоторым представителям знака Скорпион может преподнести подарок в профессиональной сфере. Это может быть заманчивая командировка, новый проект или более высокая должность и конечно же, большая заработная плата.

Семейных Скорпионов ждут новые витки отношений со второй половиной. Чувства будут крепнуть и расцветать.

Интересный период для одиноких Скорпионов: ожидается много встреч, знакомств и новых отношений.

Бодрость духа, прилив энергии. Такое состояние наступит у всех Скорпионов в самом начале Нового года.