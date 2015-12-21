Гороскоп для Девы на 2016 год от солиста группы «Тяни-Толкай» Павла Клышевского

Декабрь – последняя восхитительная улыбка года. Мы привыкли подводить итоги и с любопытством заглядывать в будущее. Что же готовят нам звёзды в новом году?

Основательный. Работоспособный. Надежный. Девы.

2016 год подготовил для Девы несколько серьёзных экзаменов. Год красной обезьяны обещает хорошую встряску в виде новой должности, дальнего путешествия либо пополнения в семье.

Это способно перевернуть их мировоззрение на 180 градусов. И хотя это будет приятно, Девы способны растеряться от новизны и получить лёгкий стресс.

Девы обретут особую гармонию в семье, которая будет сопровождаться яркими эмоциями.

Жизнь будет «бить ключом», но, к сожалению, плохие прогнозы ожидают одиноких Дев: красная обезьяна вряд ли предоставит вам возможность встретить свою вторую половинку. Но вы не отчаивайтесь, а лучше направьте свои силы на укрепление своего здоровья, так как возможны снижение работоспособности и упадок сил.

Главное: Девам необходимо хорошо «стартануть» в январе, чтобы год сложился удачно.