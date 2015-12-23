Тайные подземные ходы Верхнего города Минска. Что скрывают минские подземелья?

Любимый Минск с многочисленными костёлами и храмами привычен глазу каждого горожанина. Мало кто догадывается, что в центральной части столицы кипела и подземная жизнь. Тайные ходы соединяли главные здания Верхнего города и служили верным убежищем на случай войны.

Тайные ходы появились во второй половине 17 века, когда униатские и католические органы приступили к активному строительству монастырей.

Интересно, что формирование ходов происходило открытым способом. Выкапывалась траншея, затем выкладывался сводчатый ход, и после – засыпался.

Специалисты утверждают, что нет сведений о минчанах, которым в послевоенное время удавалось спуститься в подземные ходы. Однако пройти далеко не предоставлялось возможным по причине обвалов.

В настоящее время из-за обилия коммуникаций говорить о сохранившихся подземных ходах весьма затруднительно. Сергей Тарасов – один из немногих, кому посчастливилось побывать в подлинном тайном ходе. Это случилось в 70-х годах прошлого столетия.

Если тайных ходы никому недоступны, то в подземные помещения некоторых костёлов и храмов проникнуть можно. Чуть ли не единственны эксплуатируемым является нижний уровень костёла Святого Симеона и Елены. Особую ценность предоставляет пространство, занимаемое библиотекой Адама Мицкевича. Это самая старая часть подземелья, которая существует с основания костёла. Здесь находится уникальная архитектурная точка.

Залы подземелья относительно молодые – они были построены в 90-е годы. Особенную атмосферу придаёт величественный и торжественный лиловый зал. В нём проводятся занятия и праздники для детей. Он уже украшен и находится в ожидании ребят к рождественскому торжеству.

В подземной жизни костела есть несколько классов, функционирует воскресная школа.