Гороскоп для Весов на 2016 год от певицы Инны Афанасьевой

Декабрь – последняя восхитительная улыбка года. Мы привыкли подводить итоги и с любопытством заглядывать в будущее. Что же готовят нам звёзды в новом году?

Весы. Вас ждёт яркий и динамичный год, в котором события будут так стремительно сменять друг друга, что можно даже растеряться.

Планеты в этом году выстроились таким образом, что для Весов будет создана благоприятная перспектива развития финансов. Представители этого знака почувствуют азарт и вдохновятся зарабатыванием денег. У многих Весов появится мысль доказать своим противникам и конкурентам, что они чего-то стоят в этой жизни.

Карьерный рост в 2016 году Весам обеспечен. Есть здоровые амбиции и их стоит направить в нужное русло. Беритесь без сомнения за новые дела и проекты, отстаивайте свою позицию. Это будет оценено начальством и партнёрами.

А конец года для некоторых представителей знака вполне может преподнести и такой сюрприз, как смена работы.

Дела амурные. С большим удовольствием Весы будут проводить время в семье, а к своей второй половинке будет тянуть, как к магниту. Но вполне вероятно появление черных туч на семейном небосклоне. Возможно, даже придётся расстаться со своим любимым, хотя Весы будут всячески стараться восстановить отношения.

Зато для одиноких Весов год окажется очень романтичный: новые знакомства, тонкие и ярки отношения, притягательная сила любви. Эти чувства испытывают многие представители Весов.