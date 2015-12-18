Гороскоп для Львов на 2016 год от певицы Жанет

Декабрь – последняя восхитительная улыбка года. Мы привыкли подводить итоги и с любопытством заглядывать в будущее. Что же готовят нам звёзды в новом году?

Властны и великодушны. Амбициозны и щедры. Решительны и горды. Львы.

С деньгами у представителей этого знака будет полный порядок. Лев может легко осуществить самые большие траты на любые нужды и не бояться, что деньги скоро закончатся. Более того, для Львов в этом году велика вероятность получения наследства или помощи неожиданных спонсоров.

Любовь. Львам в этом году рекомендуется больше общаться, знакомиться, завязывать отношения, которые будут легкими и приятными. Единственным минусом будет – вечное желание быть первыми. Это может негативно сказаться на отношениях. Не стоит слишком контролировать своего партнёра и навязывать ему свою волю.

Среди всех знаков гороскопа именно Львы являются самыми сильными в плане здоровья, и в следующем году серьёзных проблем с ними не будет, но от зимних простуд никто не застрахован. Поэтому до весны вам следует запастись травяными чаями и фруктами.

Мечтать о славе Львам даже и не придётся: её будет более, чем достаточно. Главное, чтобы вы не потеряли голову от того, что на вас обрушится.