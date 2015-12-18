Балет без ограничений! Новое фитнес-направление – боди-балет

Вы никогда не занимались балетом и думаете, что так не сможете? Героиня этого интернет-ролика – не профессиональная балерина. Девушка пришла в утонченное искусство уже в совершеннолетнем возрасте. Теперь, после пяти лет занятий, удивляет своими балетными пируэтами.

В Беларуси тоже есть, можно сказать, «народные» балерины. Для них танцевальные занятия – это воплощенная детская мечта.

Хореография – адски сложное занятие. Несмотря на кажущуюся легкость. Каждая тренировка – это боль в мышцах. Но вместе с тем и шаг вперед.

Попробовать себя в качестве балерины можно на занятиях боди-балетом. Новое фитнес-направление немного легче классической хореографии. Она адаптирована для широкого круга людей.