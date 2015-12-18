Праздничная иллюминация. Какие сюрпризы ожидают белорусов в новогодние праздники?

Яркие и необычные огоньки в витринах магазинов, «зелёные красавицы» на улицах и растяжки с поздравлениями. Атмосфера в городе напоминает о скорых праздниках.

Уже во вторник, будто по мановению волшебной палочки в столице сотнями огней засияли сразу несколько елок. Теперь гирлянды на «зеленых красавицах» будут гореть каждый вечер с небольшим перерывом. В ночь 25 декабря, 1 и 13 января праздничная иллюминация и вовсе не погаснет.

Создавать праздничную атмосферу минчанам будут более 500 крупных гирлянд.

Свтодиодные шары, полюбившиеся горожанам, немного изменили своё местоположение.

В этом году световое оформление в столице обновили. Добавили новые праздничные участники.

На этой неделе праздничными огнями засияли елки Витебска, Гомеля и Могилева. Традиционно, главную новогоднюю красавицу установили на центральных площадях.

Кроме этого, Могилев подготовил для своих жителей массу сюрпризов. Так, рядом с Академией музыки появилась елочка с блестящей композицией в виде рояля и скрипичного ключа.

А вот Гродно и Брест засверкают яркими огнями уже сегодня вечером. По традиции в новогоднюю иллюминацию Гродно включат путешествие дедов Морозов. Из сюрпризов – сразу четыре светодиодных обезьянки и необыкновенный фонтан из тысячи лампочек. Порадуют горожан и светящиеся символы города – олени.