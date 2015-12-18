Елочные базары откроются в Беларуси 21 декабря. Советы, как правильно выбрать «зелёную красавицу»

До заветного боя курантов остается всего пару недель. А значит – самое время выбрать «зелёную красавицу». Она не только волшебная и дарит ощущение праздника, но ещё и очень полезная. Фитонциды очищают воздух от бактерий, а значит на Новый год ваше настроение и иммунитет будут на высоте.

Обычай украшать ель на Рождество в Россию привнес Петр I. Накануне 1700 года он повелел Новый год отмечать 1 января вместо 1 сентября, и украшать улицы ветвями сосны, ели и можжевельника. Но эта традиция не прижилась.

Дело в том, что на Руси еловыми ветками застилали путь покойного и они совсем не ассоциировались с праздником.

Возродила обычай княгиня Александра Федоровна, жена Николая I. В 1818 году в Сочельник она захотела поставить в Москве ели, наряженные конфетами и фруктами. Так, к концу 19 века хвойная красавица стала главным символом Нового года.

С установлением Советской власти елка изначально не приветствовалась, так как напоминала о религии и Рождестве. И лишь в 1935 году, благодаря Сталину, елки вновь вернулись к детям.

Лесные хозяйства Республики к рождественским праздникам приготовили для нас около 30 тысяч хвойных деревьев. Елочные базары откроются в Беларуси уже с 21 декабря, 22-го – в Минске и будут радовать до самого Нового года без выходных. От обыкновенных елей до голубых и канадских. Разнообразные варианты хвойных красавиц приготовил и Ботанический сад, чтобы встретить Новый год оригинально.