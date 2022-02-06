Зимняя Олимпиада. Второй день Игр прошёл без участия белорусов. За кем будем следить 7 февраля?

Коронавирус диктует свои правила и на зимней Олимпиаде, открытие которой прошло в Пекине. В этот раз организаторы сделали акцент на компьютерных технологиях и инновационных решениях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так удалось значительно сократить количество артистов, задействованных в представлении. Их было всего 3 тысячи – в пять раз меньше, чем в 2008 году на открытии летней Олимпиады. Но, по отзывам зрителей, шоу все равно получилось грандиозным – где, как ни в Китае, знать, как лучше использовать технологии. Кадры с церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине смотрите здесь. Попасть на открытие смогли далеко не все. В этот раз билеты на церемонию не продавались. Доступ в зал ограничил коронавирус. Обязательное условие для зрителей – наличие трех прививок.

Национальный стадион Пекина в момент открытия зимних Олимпийских игр. На трибунах 15 тысяч зрителей, которые смотрят на вас. Но вы не один. Рядом коллеги по команде. Впереди реет наш флаг. На и за вашей спиной – Беларусь. И миллионы тех, кто верит в вас. За уникальную возможность взглянуть на «Птичье гнездо» глазами участника парада атлетов стоит поблагодарить Сергея Минина – тренера наших конькобежцев и знаменосцев. Ну что, ребята, как это было?

Гордость в первую очередь, и арена крутая. «Птичье гнездо», вторые Олимпийские игры здесь. Аня, как было, как выход с флагом на такую арену красивейшую?

Боялась, что не удержу.

Представители этого вида спорта открыли череду выступлений белорусской команды на Олимпийских играх. Марина Зуева показала 16-й результат. Да, конечно, хотелось медаль, но обрушиваться с критикой едва ли уместно. С приходом нового главного тренера Минина только начался период перезагрузки для конькобежного спорта в Беларуси. Новый подход дал свои плоды – 11 спортсменов выполнили олимпийский норматив. Жаль, что лицензий было вдвое меньше. На игры поехали лучшие из лучших. И у них еще есть не одна возможность показать медальный результат. Чего строит женская эстафета. Белоруски умеют удивлять.

Сражаться за Олимпийское золото белорусы будут в шести дисциплинах. Бороться приехали 29 спортсменов. Мало было выстоять только на аренах, завоевывая лицензии, нужно было не сломиться под натиском хейтеров и политической турбулентности. К сожалению, в последние годы спорт нещадно смешивают с политикой. И даже на церемонии открытия заокеанские СМИ следили не за атлетами, а, например, за Владимиром Путиным в момент прохода украинцев. Александра Лукашенко на трибунах в Пекине не было. Принято такое решение. Почему? Ответ очевиден: пандемия, санкции. Но это ведь не значит, что глава государства не болеет и не верит в наших.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие наши спортсмены. Каждый из вас должен понимать, что с вами сердца всех белорусов. Сегодня как никогда обществу нужны настоящие герои и патриоты родной земли, и вы должны показать результат, чего бы вам это ни стоило. Конечно, больше всего олимпийских надежд белорусов связаны с биатлонистами. Триумф Домрачевой в Сочи в 2014-м подсадил болельщиков на высокий результат. Казалось, с ее уходом сдадим позиции, но посмотрите, что в последнее время выдают наши. Не только девушки, но и мужчины – пьедесталы на этапах Кубков мира. Олимпийские соревнования открывала смешанная эстафета, и тут мы замахнулись на медаль, но не случилось. Ни медали, ни вязаных цветов, которые в этот раз полагаются призерам. Надеемся, это временно и все еще впереди. Антон Смольский на ОИ: хотелось побороться за призовые позиции с лидерами, но отработали нормально – читайте здесь.

Динара Алимбекова, спортсмен национальной команды Беларуси по биатлону:

Сильный ветер, мороз. По таким погодным условиям считаю, что хорошая работа. О Домрачевой. На стадионе она была, но все же ее внимание сейчас больше сосредоточено на выступлении китайских спортсменов – Дарья с супругом тренируют сборную Поднебесной. Сильнее всего за белорусов болеют дома. Примечательно, что за «зимников» болеют «летники». Кому, как не им – выступавшим в августе в Токио – знать, как это важно.

Олимпиада – важное событие в жизни каждого спортсмена. Хочу пожелать нашей команде успехов, удачи и только победы.

Кстати, министр спорта за биатлонистов символично болел на лыжах.