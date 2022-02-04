Сборная Беларуси под 22-м номером. Кадры с церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине

Внимание всего спортивного мира приковано к Пекину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице зимней Олимпиады проходит церемония открытия мультифорума. Как и обещали организаторы, шоу получилось впечатляющим.

На стадионе «Птичье гнездо» в Пекине прошла торжественная церемония. В ней приняли участие представители 95 стран. В том числе и сборная Беларуси. Столица Китая стала первым городом в истории, который принимал как летние, так и зимние Олимпийские игры. И сделает это с рекордно короткой разницей в 14 лет.