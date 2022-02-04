Сборная Беларуси под 22-м номером. Кадры с церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине
Внимание всего спортивного мира приковано к Пекину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице зимней Олимпиады проходит церемония открытия мультифорума. Как и обещали организаторы, шоу получилось впечатляющим.
На стадионе «Птичье гнездо» в Пекине прошла торжественная церемония. В ней приняли участие представители 95 стран. В том числе и сборная Беларуси. Столица Китая стала первым городом в истории, который принимал как летние, так и зимние Олимпийские игры. И сделает это с рекордно короткой разницей в 14 лет.
Действо происходит в чаше национального олимпийского стадиона Китая. Красоту создают около 3 000 актеров. Просто для сравнения. 14 лет назад здесь же, в Пекине, в программе были задействованы 15 тысяч человек. Открытие Олимпиады ознаменовал грандиозный фейерверк, после чего зрители увидели потрясающее лазерно-компьютерное шоу.
Вначале зрители увидели потрясающий фейерверк и лазерно-компьютерное шоу, а затем на авансцену вышли главные действующие герои – спортсмены. Сборная Беларуси появилась под 22-м номером. В составе делегации было около 20 человек. Знаменосцами выступили представители конькобежного спорта – Игнат Головатюк и Анна Нифонтова.
После парада делегаций действо продолжилось. Акцент сделали на снежинку. Маленькие в итоге образовали гигантскую. И именно в ней, как в центре сердца, будет жить олимпийский огонь. Без излишнего пафоса, но с невероятным теплом. Теперь официально – Игры начались.
Первый старт с участием белорусских спортсменов пройдет уже завтра, 5 февраля. Будем следить за выступлением биатлонистов, лыжников и конькобежцев. Олимпийские игры продлятся 17 дней и завершатся 20 февраля.
Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта. Продлятся Игры до 20 февраля.