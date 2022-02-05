«Настоящий белорусский снег. Всё супер». Что говорят участники соревнований по лыжным гонкам в Чаусах?

Новости Беларуси. Видеоприветствие белорусским спортсменам в Пекине записали участники «Могилевской лыжни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования собрали около 400 человек разных возрастов. Символичным стало и само место проведения лыжни: Чаусы – родина обладательницы олимпийского эстафетного золота Динары Алимбековой. Старты собрали не только профессионалов, но и любителей. Кто не испугался непогоды и дошел до финиша, расскажет Юлия Мычка.

Владимир Никитович – самый опытный лыжник на этой трассе. По снегу он скользит уже 70 лет. Мужчина вырос в детском доме, где в послевоенное время катание на самых примитивных лыжах из досок было любимой зимней забавой советской детворы. Сейчас в его арсенале современное оборудование.

Владимир Сильникович, житель Могилева:

Мое увлечение, хобби. Без лыж я не могу ни дня прожить. 5, 6, а то и 10 километров каждый день. Потому что это моя жизнь, я люблю лыжные гонки больше всего на свете.

Раньше областную лыжню проводили в могилевском Печерском лесопарке, а два года назад в Чаусах открыли биатлонный комплекс. По уровню оснащения спортивный объект стал вторым после «Раубичей». Оценить рельеф трассы есть возможность у каждого, кто решил принять участие в соревнованиях. Около 400 желающих. В команде Мстиславского района врачи, учителя, работники лесхоза и милиционеры. Жители юго-восточного региона на лыжи встали целыми отделами и организациями.

Дмитрий Селиванов, заведующий сектором спорта и туризма Мстиславского райисполкома:

Потрясающее настроение. Приехали из Мстиславля. Отличная лыжня, хорошая погода. Настоящий белорусский снег. Все супер!

Сергей Новиков, начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома:

Есть в районах те работники, те госслужащие, которые либо раньше занимались, либо сейчас начинают заниматься, и как любители тренируются. У них уже свой интерес – обогнать, к примеру, соседа по району либо какого-то спортсмена, с кем они выступают на любительских соревнованиях.

Тот, кто не скользит, болеет за своих. Семья Дроздовских приехала из Могилева. Пока мама на старте, папа с детьми. Несмотря на -10 °C, малыши не сдаются и ждут мамин звездный миг на финише.

Сергей Дроздовский, житель Могилева:

У нас в эстафете участвует жена, шурин участвует. Сейчас они на лыжне, до этого они немножко ходили тренировались в лесопарк. Вместе даже ходили тренировались. Друг за друга болеем. Главное – участие.

Юлия Мычка, корреспондент:

В этом году погода целиком на стороне любителей лыжного спорта. Пушки с искусственным снегом работали только в начале сезона. Сейчас снежного покрова достаточно, чтобы скользить в удовольствие.