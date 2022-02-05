Антон Смольский на ОИ: хотелось побороться за призовые позиции с лидерами, но отработали нормально

Новости Беларуси. Сегодня, 5 февраля, биатлонисты разыграли первый олимпийский комплект наград в смешанной эстафете, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наш квартет, в котором значились Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский, остановился на 6-й позиции. У белорусов два штрафных круга и 14 доппатронов.

Отметим, из-за суровой погоды со стрельбой сегодня мало у кого ладилось. Лишь двум сборным удалось финишировать с нулем в активе – это Китай и Швеция. При этом наши олимпийцы практически всю гонку провели, находясь рядом с призовыми местами. Впереди у белорусских биатлонистов еще 10 гонок и масса шансов подняться на пьедестал.

Антон Смольский, спортсмен национальной команды Республики Беларусь по биатлону: Оценю сегодняшний день удовлетворительно. Хотелось, конечно, побороться за призовые позиции с лидерами. Но можно сказать, что отработали нормально. Своим этапом доволен, на штрафные круги не ушел. Конечно, погодные условия позволяли работать еще лучше, и лидеры тоже ошибались.

Олимпийскими чемпионами стали представители сборной Норвегии, серебро – у Франции, а бронза досталась команде Олимпийского комитета России. Причем победитель был выявлен лишь в финишном створе. Решали вопрос Йоханнес Бе, Кентен Фийон Майе и Эдуард Латыпов. Это трио схлестнулось после заключительного огневого рубежа, и каждый до последнего боролся за лучшие места для своей дружины.

В следующий раз биатлонисты выйдут на трассу 7 февраля. Женщины поборются за медали в индивидуальной гонке.