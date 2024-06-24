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Женская теннисная ассоциация представила обновлённый рейтинг. Позиции белорусок

24 июня 2024 14:48
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Женская теннисная ассоциация представила обновленный рейтинг. Лучшей из белорусок остается Арина Соболенко, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Женская теннисная ассоциация представила обновлённый рейтинг. Позиции белорусок-1

Несмотря на неудачное выступление в Берлине, она сохранила третью позицию. Виктория Азаренко свое положение улучшила. Отныне она 16-я ракетка планеты. Александра Саснович сдала, обосновавшись на 124-м месте. Вне конкуренции – полька Ига Швентек.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Александра Саснович

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