Женская теннисная ассоциация представила обновлённый рейтинг. Позиции белорусок

Женская теннисная ассоциация представила обновленный рейтинг. Лучшей из белорусок остается Арина Соболенко, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на неудачное выступление в Берлине, она сохранила третью позицию. Виктория Азаренко свое положение улучшила. Отныне она 16-я ракетка планеты. Александра Саснович сдала, обосновавшись на 124-м месте. Вне конкуренции – полька Ига Швентек.