Сборные Германии и Швейцарии вышли в плей-офф чемпионата Европы по футболу из группы «А», рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Сборные Германии и Швейцарии вышли в плей-офф чемпионата Европы по футболу из группы «А», рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Лидеры квартета встречались в последнем туре и подписали результативный мир – 1:1. Счет открыли крестоносцы. Но под занавес противостояния хозяева старта восстановили паритет. В другом поединке вечера венгры одержали первую викторию, сломив сопротивление шотландцев – 1:0.