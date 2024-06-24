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Сборные Германии и Швейцарии вышли в плей-офф чемпионата Европы по футболу из группы «А»

24 июня 2024 12:39
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Сборные Германии и Швейцарии вышли в плей-офф чемпионата Европы по футболу из группы «А», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Сборные Германии и Швейцарии вышли в плей-офф чемпионата Европы по футболу из группы «А»-1

Лидеры квартета встречались в последнем туре и подписали результативный мир – 1:1. Счет открыли крестоносцы. Но под занавес противостояния хозяева старта восстановили паритет. В другом поединке вечера венгры одержали первую викторию, сломив сопротивление шотландцев – 1:0.

# Футбол

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