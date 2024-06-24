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Минское «Динамо» сместило гродненский «Неман» со второго места ЧБ по футболу

24 июня 2024 12:39
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Минское «Динамо» сместило гродненский «Неман» со второго места чемпионата Беларуси по футболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» сместило гродненский «Неман» со второго места ЧБ по футболу-1

«Бело-голубые» нанесли поражение конкуренту в рамках центральной встречи 13 тура. Зрители увидели три гола. Вначале отличились хозяева, затем гости сравняли. Но последнее слово все равно осталось за «Динамо». Оно сильнее – 2:1. С аналогичным результатом Витебск обыграл «Днепр». «Торпедо» с минимальным запасом прошло «Ислочь».

# Футбол Беларуси

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