Денис Марчук стал третьим на втором этапе веломногодневки «Пять колец Москвы»

Накануне состоялся второй этап. Он представлял из себя групповую гонку на 131 километр. В отличие от пролога на сей раз белорусы попали на пьедестал. Денис Марчук оказался самым быстрым из основного пелотона и стал бронзовым призером. Обошли нашего спортсмена россияне. Сегодня, 24 июня, участники будут соревноваться на Крылатском кольце.