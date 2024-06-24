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Денис Марчук стал третьим на втором этапе веломногодневки «Пять колец Москвы»

24 июня 2024 12:38
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Набирает ход престижная веломногодневка «Пять колец Москвы», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Денис Марчук стал третьим на втором этапе веломногодневки «Пять колец Москвы»-1

Накануне состоялся второй этап. Он представлял из себя групповую гонку на 131 километр. В отличие от пролога на сей раз белорусы попали на пьедестал. Денис Марчук оказался самым быстрым из основного пелотона и стал бронзовым призером. Обошли нашего спортсмена россияне. Сегодня, 24 июня, участники будут соревноваться на Крылатском кольце.

# Велоспорт

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