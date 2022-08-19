«Желающих всё больше». Соревнования по волейболу среди детей и подростков «Солнечный мяч» стартовали в Минске
Новости Беларуси. 19 августа на пляжных кортах спорткомплекса «Олимпийский» стартовали соревнования по волейболу среди детей и подростков «Солнечный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в двух возрастных категориях. В стартах принимают участие юные спортсмены из 12 городов страны. Всего за награды турнира будут бороться 64 пары волейболистов.
С каждым годом пляжный волейбол набирает все большую популярность. За участников на трибунах болеют родители и друзья. Солнце, золотой песок, бодрое настроение и спортивный азарт – этот вид спорта соединил все составляющие активного отдыха.
Юных спортсменов ожидает не только спортивная, но и развлекательная программа. Известная белорусская пара пляжных волейболистов Александр Дедков и Павел Петрушко, которая является многократным чемпионом Беларуси, проведет с участниками мастер-класс и автограф-сессию.
У меня идеальное настроение: здесь музыка, хорошая атмосфера, все хорошо. И нам все время помогает мой любимый тренер Наталья Олеговна. Мы готовились очень долго, на каникулах у нас были тренировки, и мы специально сюда приехали, чтобы победить и забрать первое место.
Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Идет вовлечение не только детей, но и их родственников, родителей. Это такая массовость. И вообще, мы на таком уровне уже третий год проводим «Солнечный мяч», и каждый год желающих все больше и больше. Нам надо уже какие-то сетки расширять. Посмотрите, какие корты шикарные, какой песок, какая погода! Это вообще супер! Все ждали эти соревнования. Ждали мы, организаторы, ждали дети. Смотришь на их лица – все время улыбаешься. И они нам всегда в ответ улыбаются. Это здорово!
Каждый участник турнира получит в подарок от Президентского спортивного клуба экипировку для занятий любимым видом спорта. А победители и призеры соревнований станут известны в воскресенье, 21 августа.