«Желающих всё больше». Соревнования по волейболу среди детей и подростков «Солнечный мяч» стартовали в Минске

Новости Беларуси. 19 августа на пляжных кортах спорткомплекса «Олимпийский» стартовали соревнования по волейболу среди детей и подростков «Солнечный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в двух возрастных категориях. В стартах принимают участие юные спортсмены из 12 городов страны. Всего за награды турнира будут бороться 64 пары волейболистов.

С каждым годом пляжный волейбол набирает все большую популярность. За участников на трибунах болеют родители и друзья. Солнце, золотой песок, бодрое настроение и спортивный азарт – этот вид спорта соединил все составляющие активного отдыха.

Юных спортсменов ожидает не только спортивная, но и развлекательная программа. Известная белорусская пара пляжных волейболистов Александр Дедков и Павел Петрушко, которая является многократным чемпионом Беларуси, проведет с участниками мастер-класс и автограф-сессию.