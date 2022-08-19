Стартовал чемпионат Беларуси среди теннисистов-колясочников. Узнали, как они тренируются и чего хотят достичь

Новости Беларуси. В Минске в центре олимпийской подготовки по теннису стартовал четвертый открытый чемпионат Беларуси среди теннисистов-колясочников, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В участниках значатся как маститые спортсмены с международным рейтингом, так и дебютанты. Ребята из Витебска, Могилева и Минска определят сильнейших в трех категориях: одиночка, пара и микст. Финалы состоятся 21 августа. Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Теннис во всем мире считается одним из элитных видов спорта. Он завораживает и восхищает. Топ-теннисисты становятся кумирами для миллионов людей. Вадим с 12 лет мечтал взять ракетку в руки. Спустя 10 лет парень в мировом рейтинге значится на 235-й позиции, правда, среди теннисистов-колясочников. Инвалид по рождению идет к своей цели, именно спорт – это та дорога к заветной жизни.

Вадим Стрельский, участник открытого чемпионата Беларуси среди теннисистов на колясках:

У меня есть мечта: через два года пойти на Паралимпиаду, потому что я к этому готовлюсь.

В Беларуси инваспорт совершенно бесплатный, теннис – не исключение. Четвертый открытый чемпионат Беларуси среди теннисистов-колясочников традиционно стартовал на кортах столичного РЦОП по теннису, куда приехали ребята из Витебска, Могилева и Минска. В воскресенье, 21 августа, определятся победители в одиночках, парах и микстах. Девушки соревнуются по круговой системе, парни – по олимпийке.

Анастасия Шлепцова, главный тренер сборной Беларуси теннисистов на колясках:

С каждым годом, естественно, уровень тенниса повышается. Появляется больше спортсменов, которые ездят на турниры международные, есть возможность выезжать. Больше становится именно участников чемпионата. Для ребят бесплатно инвентарь и тренировочный процесс, то есть от них требуется непосредственно желание и мотивация. У них разные драматические истории, но это прошлое. Сейчас у каждого есть мотивация. Ирина успешно окончила школу и витебский университет. Она профи в банковском деле. Сегодня девушка – дебютант белорусского турнира.

Ирина Низавцова, участница открытого чемпионата Беларуси среди теннисистов на колясках:

Когда еще ходила, у меня была такая давняя мечта, что я хочу попробовать себя в большом теннисе. Но в ходячем положении, к сожалению, не получилось это осуществить. Поэтому почему бы и нет? Надо сейчас брать момент.