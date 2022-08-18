«Результат европейского уровня». Тренер сборной Беларуси по лёгкой атлетике о лучших результатах ЧБ

Новости Беларуси. Заключительный день чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который принимал стадион «Динамо», прошел в яркой и содержательной борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для любителей королевы спорта 13-й этап легкоатлетической лиги стал настоящим праздником.

Игорь Сиводедов, государственный тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике:

Чемпионат удался. Большинство ребят показали очень хорошие результаты. Можно назвать для примера результат Эльвиры Герман вчера. 12,67 – это результат европейского уровня. С этим показателем можно бороться за медаль на чемпионате Европы. У нас подрастает хорошая смена нашим лидерам. Они в этом сезоне от старта к старту показывают хорошие результаты. И это, безусловно, не может нас не радовать.