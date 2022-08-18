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«Результат европейского уровня». Тренер сборной Беларуси по лёгкой атлетике о лучших результатах ЧБ

18 августа 2022 20:17
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Новости Беларуси. Заключительный день чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который принимал стадион «Динамо», прошел в яркой и содержательной борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для любителей королевы спорта 13-й этап легкоатлетической лиги стал настоящим праздником.

«Результат европейского уровня». Тренер сборной Беларуси по лёгкой атлетике о лучших результатах ЧБ-1

Игорь Сиводедов, государственный тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике:
Чемпионат удался. Большинство ребят показали очень хорошие результаты. Можно назвать для примера результат Эльвиры Герман вчера. 12,67 – это результат европейского уровня. С этим показателем можно бороться за медаль на чемпионате Европы. У нас подрастает хорошая смена нашим лидерам. Они в этом сезоне от старта к старту показывают хорошие результаты. И это, безусловно, не может нас не радовать.

«Результат европейского уровня». Тренер сборной Беларуси по лёгкой атлетике о лучших результатах ЧБ-4

Из итогов дня отметим выступление Алены Дубицкой. Она толкнула ядро на 19 метров 38 сантиметров. Этот результат соответствует уровню призовой тройки чемпионата Европы. Личный рекорд – 20 метров 74 сантиметра – и шестой результат европейского сезона показал в толкании ядра Олег Томашевич. Один из лидеров нашей сборной, прыгун в высоту Максим Недосеков, получил повреждение и вынужден был досрочно завершить выступление на чемпионате страны.

«Отдаешь все силы и падаешь». Победитель ЧБ по легкой атлетике о том, как ставятся рекорды. Подробнее здесь.

# Легкая атлетика # Алена Дубицкая # Максим Недосеков # Игорь Сиводедов # Эльвира Герман # Олег Томашевич # Фотофакт

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