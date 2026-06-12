Новости по тегу #Александр Дедков

Одна из крупнейших точек роста – квартал на пересечении улиц Карвата, Геологической и Связистов. Здесь возводят дома сразу под несколько задач.
Новые нормы предусматривают установление максимальных размеров вознаграждений лизингодателям и требований к организации системы управления рисками. Национальному банку предоставлено право надзора за соблюдением нормативных актов.
В первой встрече группового этапа белорусы обыграли Никиту Переселкина и Андрея Кострова.
В пляжном волейболе белорусский дуэт, чемпионы страны и обладатели кубка 2024, Александр Дедков и Павел Петрушко, к сожалению, не попали в Париж, и год выдался крайне тяжелым, но они выстояли. Приняли участие в чемпионате и Кубке России и там боролись. Что случилось и почему пришлось выживать?
Наши парни не смогли преодолеть одну восьмую финала.
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