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Новости по тегу #Александр Дедков

Арендное жилье на 133 квартиры – о строительстве нового квартала в Минске поговорили с главным инженером
12 июня 2026 14:12

Арендное жилье на 133 квартиры – о строительстве нового квартала в Минске поговорили с главным инженером

В Нацбанке рассказали о ключевых новшествах в лизинговой деятельности в Беларуси
17 марта 2026 17:14

В Нацбанке рассказали о ключевых новшествах в лизинговой деятельности в Беларуси

Белорусские волейболисты-пляжники с победы стартовали в финале чемпионата России
11 сентября 2025 14:18

Белорусские волейболисты-пляжники с победы стартовали в финале чемпионата России

Подводим итоги сезона с белорусскими пляжниками – интервью с волейболистами Дедковым и Петрушко
29 сентября 2024 19:53

Подводим итоги сезона с белорусскими пляжниками – интервью с волейболистами Дедковым и Петрушко

Дедков и Петрушко завершили борьбу в открытом чемпионате России по пляжному волейболу
06 сентября 2024 20:16

Дедков и Петрушко завершили борьбу в открытом чемпионате России по пляжному волейболу

Белорусы Дедков и Петрушко завершили борьбу на этапе чемпионата России по пляжному волейболу
20 июля 2024 15:24

Белорусы Дедков и Петрушко завершили борьбу на этапе чемпионата России по пляжному волейболу

Дедков и Петрушко вступили в борьбу на этапе ЧР по пляжному волейболу в Северодвинске
19 июля 2024 14:51

Дедков и Петрушко вступили в борьбу на этапе ЧР по пляжному волейболу в Северодвинске

Тандем Дедков и Петрушко вышли в плей-офф открытого Кубка России по пляжному волейболу
12 июля 2024 14:21

Тандем Дедков и Петрушко вышли в плей-офф открытого Кубка России по пляжному волейболу

Дедков и Петрушко прошли в полуфинал 3-го этапа ЧР по пляжному волейболу в Орле
01 июня 2024 18:13

Дедков и Петрушко прошли в полуфинал 3-го этапа ЧР по пляжному волейболу в Орле

Дедков и Петрушко вышли в четвертьфинал 2-го этапа чемпионата России по пляжному волейболу
01 июня 2024 15:09

Дедков и Петрушко вышли в четвертьфинал 2-го этапа чемпионата России по пляжному волейболу

Белорусские пляжные волейболисты неудачно стартовали на этапе ЧР
31 мая 2024 14:09

Белорусские пляжные волейболисты неудачно стартовали на этапе ЧР

Дедков и Петрушко вышли в полуфинал этапа ЧР по пляжному волейболу
18 мая 2024 14:50

Дедков и Петрушко вышли в полуфинал этапа ЧР по пляжному волейболу