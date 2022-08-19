Соболенко вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Цинциннати

Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории 1 000 в американском Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/8 финала белоруска, занимающая 7-е место в мировом рейтинге, встречалась с американской теннисисткой, которая находится на 30-й позиции.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Борьба была напряженной и неуступчивой, но мастерство и более высокий класс Соболенко позволили ей одержать победу со счетом 6:4, 6:7, 6:4. Следующая соперница белоруски – китаянка Чжан Шуай, которая находится на 44 месте мирового топа.

А вот поединки парного разряда для белорусок оказались неудачными. В четвертьфинале Виктория Азаренко и Унс Джабир из Туниса уступили австралийско-американскому дуэту Перес/Меличар – 4:6, 6:7.