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Соболенко вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Цинциннати

19 августа 2022 11:51
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Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории 1 000 в американском Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/8 финала белоруска, занимающая 7-е место в мировом рейтинге, встречалась с американской теннисисткой, которая находится на 30-й позиции.  

Соболенко вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Цинциннати-1

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Борьба была напряженной и неуступчивой, но мастерство и более высокий класс Соболенко позволили ей одержать победу со счетом 6:4, 6:7, 6:4. Следующая соперница белоруски – китаянка Чжан Шуай, которая находится на 44 месте мирового топа.  

Соболенко вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Цинциннати-4

А вот поединки парного разряда для белорусок оказались неудачными. В четвертьфинале Виктория Азаренко и Унс Джабир из Туниса уступили австралийско-американскому дуэту Перес/Меличар – 4:6, 6:7.  

Соболенко вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Цинциннати-7

Еще в одном матче белоруска Александра Саснович и россиянка Екатерина Александрова проиграли американско-нидерландскому тандему Кравчик/Схюрс – 1:6, 3:6.  

# Теннис # Николь Меличар # Эллен Перес # Дезире Кравчик # Деми Схюрс # Арина Соболенко # Шелби Роджерс # Чжан Шуай # Виктория Азаренко # Унс Джабир # Александра Саснович # Екатерина Александрова # Фотофакт

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