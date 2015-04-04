Завоевав Большой хрустальный глобус, Дарья Домрачева продолжает побеждать: репортаж «Картины мира» из Тюмени

Тюменский губернатор 4 апреля внимательно следил за стремительной чемпионкой из Беларуси Дарьей Домрачевой. Обладательница Большого хрустального глобуса лишь на несколько часов прилетела домой в Минск, обнять маму, брата, и вновь навострила лыжи туда, где еще снег лежит. С подробностями из Минска и Тюмени наши корреспонденты.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Отложил прием граждан, поэтому, наверное, пошел на некоторые нарушения, но, я думаю, они по объективным причинам.

Причина на самом деле веская. Меньше, чем на сутки в Минск заглянула Дарья Домрачева. Она не была на родине с декабря. Поэтому увидеть обладателя хрустального кубка не по телевизору даже для министра спорта – большая редкость.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Все бросали и старались не пропустить ни одной гонки. Не все, признаюсь честно, удалось посмотреть, потому что в силу каких-то служебных вопросов, но большинство гонок я смотрел и так же переживал, как и все болельщики.

Встречать чемпионку министр приехал не с пустыми руками.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Розы, конечно. Самые красивые.

Букет из 25 алых роз. На языке флориста – признание в любви. Впрочем, в этот день в любви Даше хотели признаться десятки фанатов. И каждый знал, как это сделать.

Болельщица:

Мы следим за всеми ее победами, благодарим за то, что она прославляет нашу Беларусь. И, вообще, она просто умница.

Цветы для Домрачевой расцвели и на торте в ее честь. Розы только золотые – в тон медалей Дарьи. Чтобы добиться именно такого цвета, кондитеры использовали очень редкий и дорогой краситель.

Болельщик:

Выпекали торт самые лучшие мастера Беларуси. Секрет рецепта? Специальный рецепт.

Над тортом для королевы биатлона трудилась целая команда. Татьяна – кондитер в третьем поколении. Золотые розы – творенье ее рук. Но самое вкусное то, что внутри.

Татьяна Волчкова, кондитер:

Слои медового полуфабриката, творожная со сливками прослоечка и сметанковый полуфабрикат со сметанковым кремом.

Победы Домрачевой уже не первый раз вдохновляют на кулинарные шедевры. Три олимпийские медали есть не только в «золоте», но и шоколаде. Их Даша получила, когда вернулась из Сочи.

Юлия в буквальном смысле запела после триумфальных побед Домрачевой. Слова родились сами собой, как и музыка. Когда в аэропорту заиграла эта песня, не выдержала и сама Даша.

В то, что это не первоапрельская шутка и она все же прилетела, верилось с трудом. Накануне из-за непогоды команда опоздала на рейс из Вены. Спортсменка, несмотря на усталость и форс-мажор, шутила и веселилась. Но Большой хрустальный глобус, который она буквально не выпускала из рук, стоил совсем не шуточных усилий.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, обладатель Большого хрустального глобуса, трехкратная олимпийская чемпионка:

Было тяжелых очень много моментов. В том числе были сложные моменты с подготовкой лыж в этом году. На многих гонках мне приходилось, просто сжав зубы, сражаться на дистанции. Важно ставить цели перед собой и, несмотря на сложности и трудности, к ним идти.

Юную Дарью Блашко журналисты уже не раз называли второй Дарьей Домрачевой. Такое сравнение юниорке, конечно, льстит. Но вот пока с именитой тезкой она не знакома. Надеется, что скоро они встретятся на лыжной трассе.

Дарья Блашко, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров:

У нее идеальная техника, красивая техника бега и эффективная. В будущем, возможно, соперник.

Дарья Домрачева – это, конечно, та спортсменка, с которой стоит брать пример. Только в этом сезоне на пьедестал почета она поднималась девять раз, выиграла четыре гонки преследования.

Сейчас Даша полетела в Тюмень. Как мы надеемся, конечно, за очередной медалью. И мы ради Даши, ради ее победы нашли, наверное, единственное место в Минске, где в апреле еще есть снег. И сейчас попытаемся в Тюмень передать побольше родного белорусского снега, чтобы нашей чемпионке было немного легче бежать.

Снег в Сибири нынче как нельзя кстати. Остатки зимней роскоши – только на лыжных трассах. Снежная эстафета преодолела три тысячи километров. Именно столько между Беларусью и Тюменью. А наш драгоценный десант биатлонистов уже успел высадиться в «Жемчужине Сибири» (именно так называется спорткомплекс). Хрусталь, ограненный золотом, – Дарья Домрачева, и «бронзовая» Надежда Скардино.

Летела в Тюмень на одном борту Дарья Домрачева, что примечательно, с одной из своих главных соперниц – финкой Кайсой Мякяряйнен.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, обладатель Большого хрустального глобуса, трехкратная олимпийская чемпионка:

Сейчас надеемся хорошо выспаться и уже получить удовольствие здесь, на последнем старте сезона.

Коммерческие старты или даже спортивное шоу – как последний аккорд сложного сезона. Вообще, эти северные края славятся серьезной биатлонной школой. Недалеко, в масштабах России, от Тюмени на лыжню становилась и наша Даша, российский олимпиец Антон Шипулин тоже из местных.

Международные соревнования на приз губернатора Тюменской области проходят уже четыре года к ряду. И три года назад Дарья Домрачева уже выигрывала здесь, в Тюмени, золотую медаль.

Вообще, спортивный уик-энд в Тюмени проходит со звездами мировой величины: украинка Семеренко, итальянка Оберхофер, чешка Виткова, норвежец Бьёрндален. Братья Фуркады из Франции хоть и задержались в ночь перед соревнованиями в московском аэропорту, но на старт явились навострив лыжи.

Нам удалось проникнуть на вип-трибуны и поболеть за наших вместе, так сказать, с виновником торжества – губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. Кстати, глава региона – член правления Союза биатлонистов России. И, как сам признается, в биатлоне не последний человек.

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Российской Федерации:

Что таится за понятием «приз губернатора»? За первое место у нас призовые 7,5 тысячи евро. Дальше по понижающей.

Пока на стадионе идет пристрелка, узнаем, как относится губернатор Тюменьщины к слогану «Наша Даша» и за кого сегодня держит кулаки.

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Российской Федерации:

Вряд ли, наверное, можно сегодня найти россиянина, который бы не знал, кто такая Дарья Домрачева. Не только в России, но в том числе и в европейских странах ее любят.

В закрытую вип-ложу доносятся крики – гонка началась. Белоруска Даша Домрачева на лыжне занимает первое место под солнце. Мы же с губернатором углубляемся в политику.

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Российской Федерации:

Какие отношения у Беларуси и России? Я бы сказал, что все-таки больше теплые, семейные, что не мешает нам вести наши все дела, развивать наши экономики. Нас многое объединяет, у нас общая история. Сегодня, наверное, это наиболее показательные отношения между Россией и Беларусью, такие открытые, честные, дружеские.

Зеленые автобусы на дорогах Тюмени – словно «привет из Беларуси». Оказывается, гордость за транспорт «BY» берет не только земляков.

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Российской Федерации:

Качество этих автобусов сегодня не отличается от качества, скажем, автобусов, которые мы покупали у того же «Мерседеса». Вот это достойно серьезного уважения. У наших белорусских коллег есть чему поучиться.

Гонка в разгаре. Собеседник, да и мы все больше поглядываем в сторону ликующего стадиона и трассы, где плавится снег от жаркой борьбы. Владимир Якушев в рейтинге губернаторов-блогеров России занимает лидирующие позиции – фотоотчет в соцсетях явно появится и 4 апреля.

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Российской Федерации:

Думаю, что сегодня будет много предложений сделать селфи, с кем-то сфотографироваться. Поэтому, наверное, такие фотографии появятся в Интернете.

Сам же губернатор охотно позирует с белорусским флагом, тем самым отдавая приветствие Союзному государству. Однако этим фото с белорусскими символами день не закончится.

На трибунах не отрывает взора от бинокля и мама Дарьи Домрачевой. Лариса Алексеевна, казалось бы, как и дочь не расслабляется до финишной прямой. От самого старта белоруска вела за собой вереницу биатлонисток, в том числе и именитых, со всего мира.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, обладатель Большого хрустального глобуса, трехкратная олимпийская чемпионка:

Вы видите какая трасса: мокрая, уже весенняя совсем. Но я понимала, что именно на стрельбе нужно быть предельно спокойной и сконцентрированной. В принципе, удалось справится.

И все-таки губернатор Тюменской области сделал с белорусской Дарьей Домрачевой победное селфи. А 5 апреля новое испытание – гонка чемпионов.