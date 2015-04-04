БК «Цмоки-Минск» уступил «Горизонту» со счетом 71:68

Новости Беларуси. В последних дуэлях «Цмоков» и «Горизонта» каждое следующее противостояние получается упорнее предыдущего. 3 апреля соперников разделило лишь пять очков, вперед в серии вышли драконши, 4 апреля оппонентки всю встречу шли нога в ногу.

Подопечные Анатолия Буяльского постарались отложить мысли о важности поединка и просто показать максимум возможного. Хозяйкам удалось улучшить процент попаданий, что определенно сыграло в их пользу. К тому же 4 апреля увереннее и смелее, в сравнении с дебютным матчем после рождения ребенка, чувствовала себя на паркете Анастасия Веремеенко. Она положила в командную копилку 9 очков.

Но главным результативным козырем стала сама Татьяна Троина, она помогла команде 15 баллами, а главное, точным трехочковым в крайне важный момент в концовке встречи. В итоге победа «Горизонта» 71:68. По всем законам драматургии судьба чемпионства и столь принципиального спора между «Горизонтом» и «Цмоками» решится в пятом матче, который 8 апреля пройдет на паркете драконш, сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ.