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Женская команда «Цомик-Минск» – в шаге от звания чемпиона Беларуси по баскетболу

03 апреля 2015 18:41
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Новости Беларуси. Баскетболистки «Цмоков» вышли вперед в финальной серии чемпионата Беларуси. Третий поединок серии 3 апреля проходил на паркете «Горизонта», однако хозяйкам не удалось воспользоваться преимуществом своей площадки.

«Драконши» взяли верх – 60:55. И в случае успеха уже 4 апреля смогут завоевать чемпионский трофей.

«Горизонт» постарается сделать выводы из поражения и не допустить такого исхода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Веремеенко, игрок БК «Горизонт»:
Изначально мы не справились с Дюдьковой, потому что она бросала три трехочковых подряд, по-моему. И во второй половине не поставили зону, у нас была немного неразбериха, поэтому потеряли очков 10, а потом не сумели вернуться.

# Баскетбол # Анастасия Веремеенко

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