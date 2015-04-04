Дарья Домрачева выиграла мегамасс-старт на соревнованиях в Тюмени

Новости Беларуси. И снова она первая! Дарья Домрачева в очередной раз доказала свое превосходство. Наша биатлонистка одержала победу в мегамасс-старте в Тюмени. Здесь прошла гонка на «Приз губернатора области». Трехкратная олимпийская чемпионка более чем на 20 секунд опередила свою ближайшую соперницу россиянку Дарью Виролайнен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Сегодня понимала, что именно огневые рубежи будут многое решать, потому что видите, какая трасса — мокрая, весенняя совсем. Было достаточно сложно нашей сервисной бригаде тоже справиться с этим снегом. Я понимала, что на стрельбе надо быть предельно спокойной, сконцентрированной. Несмотря на небольшие недочеты, удалось справиться.

Добавим, что телеканал СТВ подготовил фильм о Герое Беларуси, нашей королеве биатлона.

«Хрустальная мечта Дарьи Домрачевой» смотрите 6 апреля в 20.15.