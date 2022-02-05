Завершилась смешанная эстафета на ОИ-2022. Белорусские биатлонисты заняли 6-е место

Новости Беларуси. К Олимпийским играм приковано внимание всего спортивного мира. 5 февраля стартовал первый соревновательный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Чжанцзякоу уже завершилась смешанная эстафета. Белорусский квартет занял 6-е место.

Состав сборной Беларуси был максимально боевым. В заявке значились Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский. Наши стреляющие лыжники были одними из фаворитов. Ведь в начале января этот же квартет взял серебро этапа Кубка мира в Рупольдинге. ОИ-2022. Конькобежка Марина Зуева выступила на дистанции 3000 метров. Рассказываем итоги состязания здесь.

Старт гонки сложился удачно. Наша забойщица на двух огневых рубежах допустила по одному промаху, но традиционно сильно выглядела на лыжне. Как итог – эстафету передала третьей. А вот Анне Соле не повезло. На стойке она попала в порыв ветра и вынуждена была зайти на два штрафных круга. Никита Лобастов отправился на дистанцию шестым. Лежку он провел чисто, а на втором рубеже использовал все дополнительные патроны и покинул стрельбище седьмым.