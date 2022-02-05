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Завершилась смешанная эстафета на ОИ-2022. Белорусские биатлонисты заняли 6-е место

05 февраля 2022 12:20
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Новости Беларуси. К Олимпийским играм приковано внимание всего спортивного мира. 5 февраля стартовал первый соревновательный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Чжанцзякоу уже завершилась смешанная эстафета. Белорусский квартет занял 6-е место.  

Завершилась смешанная эстафета на ОИ-2022. Белорусские биатлонисты заняли 6-е место-1

Состав сборной Беларуси был максимально боевым. В заявке значились Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский. Наши стреляющие лыжники были одними из фаворитов. Ведь в начале января этот же квартет взял серебро этапа Кубка мира в Рупольдинге.  

ОИ-2022. Конькобежка Марина Зуева выступила на дистанции 3000 метров. Рассказываем итоги состязания здесь.  

Завершилась смешанная эстафета на ОИ-2022. Белорусские биатлонисты заняли 6-е место-4

Старт гонки сложился удачно. Наша забойщица на двух огневых рубежах допустила по одному промаху, но традиционно сильно выглядела на лыжне. Как итог – эстафету передала третьей. А вот Анне Соле не повезло. На стойке она попала в порыв ветра и вынуждена была зайти на два штрафных круга. Никита Лобастов отправился на дистанцию шестым. Лежку он провел чисто, а на втором рубеже использовал все дополнительные патроны и покинул стрельбище седьмым.  

Завершилась смешанная эстафета на ОИ-2022. Белорусские биатлонисты заняли 6-е место-7

Финишер Антон Смольский прыгнуть выше головы не смог. В результате сборная Беларуси заняла 6-е место в итоговом протоколе. Отметим, что во время соревнований на стрельбище спортсменам мешал сильнейший ветер. Следующий старт биатлонистов пройдет 7 февраля.  

Сборная Беларуси была под 22-м номером. Кадры с церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине смотрите здесь.  

# Зимняя Олимпиада # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Никита Лобастов # Антон Смольский # Фотофакт

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