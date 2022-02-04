Восьмая Олимпиада для белорусской сборной. На кого надеемся?

Олимпиада-2022. Зимние Игры официально открыты. На стадионе «Птичье гнездо» в Пекине прошла торжественная церемония. В ней приняли участие представители 95 стран. В том числе и сборная Беларуси. Знаменосцами нашей команды стали представители конькобежного спорта – Игнат Головатюк и Анна Нифонтова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нашей сборной Олимпиада в Пекине станет уже восьмой в истории. Покорять Поднебесную отправились 29 человек. Самый солидный десант, конечно, в биатлоне. Белорусские стреляющие лыжники вновь ворвались в элитарную компанию. Мы ни в чем не уступаем признанным мировым лидерам: немцам, норвежцам, французам.

А такой россыпи наград не было со времен Дарьи Домрачевой. Задумайтесь, Динара Алимбекова – вторая по силе на планете. Конечно, от нее ждут пьедестала. Выстрелила в текущем сезоне и Анна Сола. У нее уже 6 медалей, а вот олимпийской награды нет. Надеемся, пока нет. На многое способен и Антон Смольский. Он разорвал безмедальную традицию, которая в мужском биатлоне длилась более 10 лет. Первый старт у стреляющих лыжников намечен на субботу, 5 февраля. На повестке дня – смешанная эстафета. Начнутся соревнования в 12 часов по минскому времени.

Дальше биатлонный маховик раскрутится на полную катушку. Гонки запланированы на понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье. И что самое отрадное – на пьедестал мы претендуем ежедневно.

В первый же день, в субботу, 5 февраля, начнется турнир конькобежцев. Белорусы за последние годы из откровенных аутсайдеров превратились в добротных европейских середняков с обоснованными амбициями. Наши спортсмены в текущем году дважды были в шаге от пьедестала Кубка мира. Чуть-чуть дожать – и вот она – заветная медаль.

Ну и, конечно, фристайл. Действующая олимпийская чемпионка, Анна Гуськова, по-прежнему в обойме. Да, в сезоне были всего две бронзы. Но ведь главный старт – это как раз Олимпиада. А то, что белорусы умеют прыгать эффектно, все мы знаем и помним.