«Был достаточно сложный и насыщенный год». В Минспорта подвели итоги работы

Новости Беларуси. Итоги работы спортивной отрасли в 2021 году подвели 4 февраля на заседании коллегии Министерства спорта и туризма, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Не забыли и обозначить главные приоритеты на 2022-й.

За 2021 год на крупных официальных международных соревнованиях белорусские атлеты завоевали 685 медалей. Главный старт, Олимпийские игры в Токио, принес стране одну золотую и по три серебряные и бронзовые награды. Чемпионаты, кубки, первенства мира и Европы были богаты на подиумы, рекорды и достижения. Кроме того, большое значение уделено подготовке кадров и спортивного резерва. В плановом режиме велось выполнение государственной программы по развитию туризма «Беларусь гостеприимная», а также работа по международному сотрудничеству.

Игорь Петришенко, з аместитель п ремьер- м инистра Республики Беларусь: Итоги подвели, задачи все расставлены, проанализируем как выполняются установки главы государства. Работа будет проанализирована федераций, чтобы таким слаженным подходом нам реализовать те задачи, которые стоят перед отраслью, в том числе связанных как со спортом высоких достижений, так и с вовлечением и подготовкой резерва.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Был достаточно сложный и насыщенный год в плане проведения различного рода спортивных мероприятий. Олимпийские игры у нас были проведены, и результаты уже проанализированы на наших заседаниях совместно с федерациями, Национальным олимпийским комитетом. Выстроен уже процесс подготовки к следующим Олимпийским играм, потому что осталось очень мало, уже 2,5 года.

Спортивная отрасль совершенствуется и ведет активную работу по продвижению здорового образа жизни среди детей и молодежи. Но есть и свои недоработки, которые необходимо учесть и исправить в текущем году.