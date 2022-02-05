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ОИ-2022. Конькобежка Марина Зуева выступила на дистанции 3000 метров. Рассказываем итоги состязания

05 февраля 2022 12:23
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Новости Беларуси. К Олимпийским играм приковано внимание всего спортивного мира. Сегодня, 5 февраля, стартовал первый соревновательный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Завершилась смешанная эстафета на ОИ-2022. Белорусские биатлонисты заняли 6-е место. Подробности здесь.  

ОИ-2022. Конькобежка Марина Зуева выступила на дистанции 3000 метров. Рассказываем итоги состязания-1

Первой из наших сегодня стартовала конькобежка Марина Зуева. Она пробовала силы на дистанции 3 000 метров. Следует сразу оговориться, что это вовсе не коронная дисциплина у спортсменки. Основной упор делается на 5 километрах.  

ОИ-2022. Конькобежка Марина Зуева выступила на дистанции 3000 метров. Рассказываем итоги состязания-4

Марафонские состязания запланированы на четверг, 10 февраля. А в первый день была, скажем так, прикидка. В итоге в протоколе 16-я позиция. Продолжаем активно болеть за нашу команду, впереди решающие старты.  

ОИ-2022. Конькобежка Марина Зуева выступила на дистанции 3000 метров. Рассказываем итоги состязания-7

Сборная Беларуси была под 22-м номером. Кадры с церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине смотрите здесь.  

# Зимняя Олимпиада # Марина Зуева # Фотофакт

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