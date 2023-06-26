Юлия Силипицкая: спортсмены говорят, что стало даже больше соревнований, пусть не мировых, но они есть

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» собрались функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику. Алена Сырова, СТВ:

Юля, ты работаешь в информационном пространстве, коридор у тебя спортивный. Наверное, ты как никто можешь сказать о том, насколько сильно спорт и достижения наших спортсменов влияют на настроения в обществе. В связи с ограничениями за последнее время, может, зрительский интерес подугас? Или, наоборот, жадно пытаются выкусывать кусочки из спортивных фрагментов и соревнований?