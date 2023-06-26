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Юлия Силипицкая: спортсмены говорят, что стало даже больше соревнований, пусть не мировых, но они есть

26 июня 2023 17:05
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Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» собрались функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.

Алена Сырова, СТВ:
Юля, ты работаешь в информационном пространстве, коридор у тебя спортивный. Наверное, ты как никто можешь сказать о том, насколько сильно спорт и достижения наших спортсменов влияют на настроения в обществе. В связи с ограничениями за последнее время, может, зрительский интерес подугас? Или, наоборот, жадно пытаются выкусывать кусочки из спортивных фрагментов и соревнований?

Юлия Силипицкая: спортсмены говорят, что стало даже больше соревнований, пусть не мировых, но они есть-1

Юлия Силипицкая, автор и ведущая программы «Спорттаймер» на СТВ, спортивный журналист:
Я бы не сказала, что кусочки. Общаясь со спортсменами, они сказали, что у нас стало даже больше соревнований. Пускай, они не масштаба европейских и мировых, но они есть, и конкуренция там достаточно сильная. Как мы знаем, результат растет именно в конкуренции. СМИ работают, освещают всевозможные мероприятия, которые проходят на территории Беларуси, даже на территории России, когда наши спортсмены выезжают. Смотрят, болеют – это же здорово.

Кирилл Казаков, СТВ:
В Америке внутренние чемпионаты по всем видам спорта популярные даже более, чем те, которые проходят на мировой арене. Олимпийские игры не так популярны, как даже чемпионаты между колледжами по баскетболу. Они не европейского, не большого масштаба, но наши.

Юлия Силипицкая: спортсмены говорят, что стало даже больше соревнований, пусть не мировых, но они есть-4

Юлия Силипицкая:
Потому что люди видят настоящего спортсмена. Неважно, с какой он регалией, перворазрядник или мастер спорта. Он на дорожке, на спортивном ковре, он показывает зрелище.

Алена Сырова:
Но мы наш футбол так не смотрим, как они смотрят свои соревнования.

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# Спортивные соревнования # Алена Сырова # Юлия Силипицкая # Кирилл Казаков # Фотофакт

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