На республиканском субботнике 12 апреля собрали 18,5 млн рублей

18,5 миллиона рублей. Такую сумму белорусы собрали на республиканском субботнике. И это на 17 % больше, чем в ходе прошлогоднего трудового марафона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, республиканский субботник объединил белорусов 12 апреля. В трудовой марафон включились порядка 2,4 миллиона человек.

Они приводили в порядок парки, территории населенных пунктов. Были заняты на благоустройстве знаковых историко-культурных объектов, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, а также захоронений времен Великой Отечественной войны.

Ирина Бондаренко, начальник главного управления статистики труда Национального статистического комитета Беларуси:

Белстат подвел итоги республиканского субботника. В республиканском субботнике, который состоялся 12 апреля приняли участие 2,4 миллиона человек, начислено денежных средств для перечисления – 18,5 миллиона, что на 17 % больше, чем в 2024 году.

Республиканские субботники – добрая традиция, сохранившаяся в Беларуси еще с советских времен. Они проводятся ежегодно. Деньги, заработанные в этот день коллективно, всякий раз идут на благие дела – реконструкцию или строительство новых объектов. В этот раз средства, заработанные в день субботника, пойдут на строительство нового здания Национального исторического музея. Он разместится в парке Народного единства в Минске.