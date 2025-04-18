Игорь Сергеенко посетил ряд предприятий АПК Витебской области
В целом проблемы устранены, однако некоторые вопросы все еще требуют доработки. Об этом заявил Игорь Сергеенко во рабочей поездки в Витебскую область, где он ознакомился с состоянием агропромышленного комплекса и ходом весенних полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председатель Палаты представителей отметил, что в ходе проверки существенных проблем с готовностью и ремонтом сельскохозяйственной техники не выявлено: более 95 % используется на полях. Уже посеяно свыше 40 % яровых зерновых культур, а в ближайшую неделю отдельные хозяйства планируют перейти на поля с кукурузой.
Недостатки, отмеченные депутатами Палаты представителей во время февральского мониторинга, в целом устранены. Однако вопросы по организации содержания крупного рогатого скота в зимне-стойловый период и соблюдению ветеринарно-санитарных правил требуют дальнейшего внимания и совершенствования.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если говорить в целом о состоянии молочно-товарных комплексов, ферм района, из 40 объектов только четыре современных комплекса. Остальные фермы 60-х, 70-х годов. Тем не менее надои на сегодняшний день в хозяйствах района выше, чем в прошлом году, и на уровне средних по Витебской области. По отдельным объектам, 12-13 литров молока в сутки, по некоторым хуже. В целом есть подвижки в лучшую сторону. Хотя, конечно же, материально-техническая база требует коренного изменения.
Также в ходе рабочего визита Игорь Сергеенко пообщался с местными жителями и посетил предприятия торговли, которые обеспечивают потребности сельчан. На прилавках магазинов Белкоопсоюза необходимый ассортимент продовольственных товаров. Нарушений законодательства в сфере ценообразования обнаружено не было.