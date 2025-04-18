Игорь Сергеенко посетил ряд предприятий АПК Витебской области

В целом проблемы устранены, однако некоторые вопросы все еще требуют доработки. Об этом заявил Игорь Сергеенко во рабочей поездки в Витебскую область, где он ознакомился с состоянием агропромышленного комплекса и ходом весенних полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Палаты представителей отметил, что в ходе проверки существенных проблем с готовностью и ремонтом сельскохозяйственной техники не выявлено: более 95 % используется на полях. Уже посеяно свыше 40 % яровых зерновых культур, а в ближайшую неделю отдельные хозяйства планируют перейти на поля с кукурузой. Недостатки, отмеченные депутатами Палаты представителей во время февральского мониторинга, в целом устранены. Однако вопросы по организации содержания крупного рогатого скота в зимне-стойловый период и соблюдению ветеринарно-санитарных правил требуют дальнейшего внимания и совершенствования.