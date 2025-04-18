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Кочанова и Нарбаева обсудили подготовку к третьему Белорусско-узбекскому женскому бизнес-форуму

18 апреля 2025 16:56
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В рамках весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ Наталья Кочанова встретилась с председателем сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова и Нарбаева обсудили подготовку к третьему Белорусско-узбекскому женскому бизнес-форуму-2

Обсуждалась подготовка к третьему Белорусско-узбекскому женскому бизнес-форуму, который пройдет в Витебске. В ходе диалога уделили особое внимание развитию межпарламентских и региональных связей. Председатель Совета Республики подчеркнула значимость совместной работы, отметив, что текущая архитектура международных отношений претерпевает изменения, что требует особого внимания к глобальным процессам.

Танзила Нарбаева в свою очередь поблагодарила белорусскую делегацию за участие в 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте и выразила уверенность в реализации достигнутых договоренностей между нашими странами.

# Беларусь-Узбекистан # Наталья Кочанова

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