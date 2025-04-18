Беларусь направила гуманитарную помощь жителям Кубы, пострадавшим от ураганов и землетрясения
Беларусь в очередной раз демонстрирует свою готовность протянуть руку помощи тем, кто оказался в беде. По поручению главы государства, белорусские спасатели направили гуманитарный груз на Кубу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его вес более 20 тонн. Это товары первой необходимости для жителей острова, пострадавших от ураганов и землетрясения прошлой осенью.
Продукты питания, предоставленные из материального резерва МЧС и предприятий Витебской области, а также широкий перечень медицинских препаратов.
Максим Клочко, начальник центра взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации МЧС Беларуси:
По поручению главы государства Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными сформирован гуманитарный груз, предназначенный для народа Республики Куба. Белорусская сторона оказывает помощь для преодоления последствий ураганов и землетрясений, произошедших в прошлом году.
Начальная точка в сложном маршруте доставки гуманитарной помощи – Республиканский отряд специального назначения МЧС «Зубр». 18 апреля груз отправился в Новороссийск, откуда морским путем прибудет в кубинский порт Мариэль. Минск регулярно оказывает гуманитарную помощь странам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Так, с 1999 года Беларусь 89 раз предоставляла помощь 35 государствам.