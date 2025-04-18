Беларусь направила гуманитарную помощь жителям Кубы, пострадавшим от ураганов и землетрясения

Беларусь в очередной раз демонстрирует свою готовность протянуть руку помощи тем, кто оказался в беде. По поручению главы государства, белорусские спасатели направили гуманитарный груз на Кубу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его вес более 20 тонн. Это товары первой необходимости для жителей острова, пострадавших от ураганов и землетрясения прошлой осенью.