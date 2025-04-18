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Беларусь направила гуманитарную помощь жителям Кубы, пострадавшим от ураганов и землетрясения

18 апреля 2025 16:49
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Беларусь в очередной раз демонстрирует свою готовность протянуть руку помощи тем, кто оказался в беде. По поручению главы государства, белорусские спасатели направили гуманитарный груз на Кубу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его вес более 20 тонн. Это товары первой необходимости для жителей острова, пострадавших от ураганов и землетрясения прошлой осенью. 

Беларусь направила гуманитарную помощь жителям Кубы, пострадавшим от ураганов и землетрясения-2

Продукты питания, предоставленные из материального резерва МЧС и предприятий Витебской области, а также широкий перечень медицинских препаратов. 

Беларусь направила гуманитарную помощь жителям Кубы, пострадавшим от ураганов и землетрясения-4

Максим Клочко, начальник центра взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации МЧС Беларуси:
По поручению главы государства Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными сформирован гуманитарный груз, предназначенный для народа Республики Куба. Белорусская сторона оказывает помощь для преодоления последствий ураганов и землетрясений, произошедших в прошлом году.

Начальная точка в сложном маршруте доставки гуманитарной помощи – Республиканский отряд специального назначения МЧС «Зубр». 18 апреля груз отправился в Новороссийск, откуда морским путем прибудет в кубинский порт Мариэль. Минск регулярно оказывает гуманитарную помощь странам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Так, с 1999 года Беларусь 89 раз предоставляла помощь 35 государствам.

# Беларусь-Куба

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